Denuncia contra Lautaro Acosta: la decisión de su expareja para priorizar a su hijo

La denunciante del jugador de Lanús se expresó en redes sociales tras el supuesto acuerdo entre las partes. De todas formas, la causa penal sigue su curso.

La expareja de Lautaro Acosta, Ludmila Isabella, quien denunció al futbolista de Lanús por violencia de género, explicó la etapa en la que se encuentra la causa y se refirió al supuesto acuerdo económico al que llegaron ambos, confirmado por el abogado del jugador Leopoldo Guardia. En las últimas horas, la noticia fue confirmada por el representante legal tras una audiencia con la Justicia y el delantero volverá a trabajar con el plantel profesional. "No recibí suma alguna de dinero para mí", aclaró ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer subió varios mensajes donde explicó que no recibió dinero y pidió empatía, "sobre todo por respeto a todas las mujeres que pasamos momentos feos y traumáticos". A su vez, señaló que ante la presencia de hijos se deben tomar decisiones complejas y añadió: "En la última declaración que tuve en el Juzgado N° 10 de Familia me sugirieron que piense en el futuro de mi hijo, porque si seguía con el proceso penal Benicio corría el riesgo de quedarse sin alimentos futuros. Yo no quise y no quiero nada para mí, eso es indiscutible".

"Hoy en día tengo que poner por delante a Benicio, sanar desde otro punto, porque lo que me pasó a mí queda en segundo plano cuando está en juego el futuro y el bienestar de mi hijo. No fue tan fácil para mí y agradezco a mis abogadas por acompañarme y aconsejarme en función de lo que más me importa en la vida que es mi hijo. Espero que esto se termine", dijo Isabella. Mientras que marcó: "No recibí suma alguna de dinero para mí. Espero que no crean en las mentiras que se dicen con tal de justificarse, los momentos horribles que pasé solo me quitaron años de vida y me sumaron años de terapia que con el tiempo me voy a encargar de sanar y dar lo mejor para Beni".

"Gracias a todos los medios por apoyarme. Solo espero que esto termine y pueda rehacer mi vida que tenía perdida, llena de tristeza y miedos. Quiero paz y poder empezar de cero. Gracias a todos por estar y entender que no todo lo que brilla es oro, gracias a mi familia y sobre todo a mi hijo que me da el valor y las fuerzas para poder seguir adelante", sentenció.

El mensaje de Acosta en redes sociales

"Acá, en el mejor lugar del mundo, haciendo lo que más me gusta, entrenando. Hace un tiempo que elegí mantener un perfil bajo en mi vida privada, guardar silencio y dejar que el tiempo acomode las cosas, y por sobre todo preservando lo más importante que tengo que es mi hijo", escribió el futbolista de Lanús Lautaro Acosta al romper el silencio y referirse por primera vez a la causa que lo tiene como protagonista.

"Madurar es alcanzar un equilibrio, y en ese camino estoy, aprendiendo, escuchando a los que saben. Y así voy, tranquilo por la vida y para adelante", cerró en Twitter junto a varias imágenes donde se lo ve con su hijo Benicio.

Leopoldo Guardia, representante legal de Acosta, informó a través de un video: "Las partes fueron inteligentes y lograron superar el conflicto. Estaban dentro de un conflicto pero de manera consensuada, con los abogados interviniendo muy por arriba... Lo que hicimos fue facilitar la comunicación que estaba interrumpida por dicho conflicto, para que las partes puedan expresar sus intereses, propusimos fórmula de acuerdo y se redactó". Y concluyó: "Las partes, interviniendo activamente, superaron lo ocurrido".

De todas formas, tal como pudo confirmar El Destape, la causa penal sigue su curso mientras se espera que en la próxima semana Acosta sea citado a declaración indagatoria.