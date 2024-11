Caso Sofía Delgado: dio negativo el allanamiento en la casa del detenido

A 15 días de la desaparición de Sofía Delgado, se confirmó que dio negativo el allanamiento en un domicilio del hombre detenido. Luego de acercarse al lugar, con perros de la policía de Santa Fe, realizaron un importante operativo en búsqueda de rastros e indicios sobre la presencia de la joven. El objetivo es un solo: conocer qué le pasó y dónde está la santafesina de 20 años. Hasta el momento, se realizaron diversos análisis de las cámaras de seguridad y pudieron observar la presencia y la ruta del vehículo Peugeot secuestrado, que dio positivo de la prueba de luminol.

"Ese domicilio se encontró a raíz de que el detenido habría vivido allí un tiempo. Lo que se hizo fue una requisa, de manera voluntaria, con los perros pero el resultado fue negativo", manifestó Noelia Borletto, abogada de la familia Delgado, en declaraciones a TN. Horas antes, el abogado del principal sospechoso reconoció que su defendido estuvo con ella pero que "no tuvo nada que ver" con lo que le ocurrió posteriormente, ya que la vio un rato y luego, se fue. "Lo coloca en algún punto cercano a Sofía esa noche y el doctor, además, habla de un crimen... Una palabra resonante, nos está dando una punta sobre lo que sucedió con ella y barajamos como hipótesis", añadió la letrada.

Por otro lado, la abogada Borletto señala que no se pudo determinar si Sofía estaba adentro del vehículo por medio de las cámaras y las imágenes. "Se está haciendo hincapié en la sangre que se encontró en el baúl del auto, como así también me informó Fiscalía que se está mandando a analizar el cabello para sacar el perfil genético. Luego de eso, hacer el cotejo", manifestó. El cabello en cuestión fue hallado en el mismo lugar donde se encontró la sábana con restos que todavía no fueron cotejados.

"Entendemos que Sofía se quiso ir, por más que quiso encontrarse previamente con esta persona, que hubo un evento desafortunado en ese tiempo en el que ella deja de tener contacto telefónico. No sabemos qué desenlace tuvo, pero está claro que esta persona con el correr de las horas y toda la información que manejamos, tuvo que ver con el hecho de la desaparición", relató sobre su hipótesis. En esa línea, Borletto solicitó que investiguen a la persona que tenía el auto en un galpón y que se verifique los teléfonos celulares.

La abogada, a su vez, detalló que encontraron en la casa de Sofía, ciertos documentos relacionados a la mujer del detenido –que se encuentra apresada posiblemente la liberarán por tener un embarazo avanzado–, y que avalan la teoría de que se conocían y tenían algún tipo de vínculo. Por último, Borletto señaló que "por el momento" no piensan cambiar a la justicia federal ya que todavía no hay un delito puntual.

La mamá de Sofía, desesperada: "El fiscal dice que está trabajo, pero no me alcanza"

Claudina, la mamá de Sofía Delgado, hizo referencia al secuestro del vehículo y evidenció su desesperación por conocer el paradero de su hija. "El fiscal Carlos Ortigoza me dijo que hay una auto, que lo encontraron en Puerto San Martín, que Puerto no da las cámaras. Todo está muy lento, están mirando, pedí un rastrillaje donde se apaga el teléfono y dice que no tiene sentido porque pueden ser muchos metros... ¿A mí que me importa? Rastrillá, si la Policía está de adorno acá. No jodamos", apuntó contra el accionar de las autoridades.

En ese sentido, apuntó contra el intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandis, por su escasa contención y la falta de respuestas. "El único intendente que no viene a prestarnos apoyo es el de Puerto. No sabemos si las cámaras de ahí las están mirando, el auto va para Puerto, aparece en Puerto. No está imputado, no le toman declaración... Nada. Hace 12 días que hay una persona desaparecida y el auto donde supuestamente la llevan, está ahí. ¿Vos te vas a tu casa tranquilo? ¿Qué tipo de Justicia estamos teniendo?", advirtió en declaraciones a la prensa.

A su vez, reveló que, desde el primer momento, "se dijo que Sofía se vinculaba con esta persona (el imputado). Ahora dicen que no lo pueden vincular, se dicen muchas cosas. Me parece ilógico que digan que no los pueden vincular cuando estamos diciendo que sí existía dicho vínculo con él. No sé por qué está detenido si no lo pueden vincular".

"Yo lo conocía por un apodo, Sofía hablaba de él, ella decía que lo conocía. Le decía 'el gordo'. Se presentó una tarjeta de crédito que tenía mi hija a nombre de él, o sea que conexión tenían y era él. Creo que él sabe donde está Sofía, si no creería eso no estaría acá, estaría en mi casa esperando que la Justicia actúe. Estoy casi segura que él sabe", afirmó sobre la relación entre el hombre de 35 años y su hija.

Asimismo, remarcó que "hay cosas, pero que no sirven", ya que "no hay nada seguro para hacer una imputación". Y cuestionó: "¿Cuándo nos van a llamar a nosotros para dejar en resguardo lo que necesiten para acelerar todos los procesos? Él (fiscal Ortigoza) dice que está trabajando, pero a mí no me alcanza. Como madre, necesito saber a dónde está Sofía".