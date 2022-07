Dos pumas fueron vistos en Villa Gesell: analizan suspender clases

Los animales fueron vistos deambulando por el centro de la ciudad balnearia durante la noche. Mirá los videos.

Al menos dos pumas fueron vistos en el centro de la ciudad balnearia de Villa Gesell durante la noche. Por la aparición de los felinos, el municipio analizan la suspensión de las clases y pidió que las personas no salgan de sus casas. Estos animales que antes eran cazados ahora son cuidados por su riesgo de extinción. El Destape se comunicó con el municipio de Gesell que confirmó que uno de los animales fue descubierto por las cámaras de seguridad.

Uno de los animales fue filmado en diferentes puntos, entre ellos la intersección de las calles 3 y 104 y también en la playa, mientras que el otro se cree que se encuentra en la zona de bosques. En diálogo con El Destape, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, informó que ya contactaron a Fauna de la provincia de Buenos Aires para localizar al animal, sedarlo y trasladarlo a su hábitat.

"Nunca habíamos visto un puma antes. Estamos trabajando rápidamente para localizarlo y trasladarlo a su hábitat que no es lejos de acá", explicó el jefe comunal, quien se mostró sorprendido por la aparición del felino en horas de la madrugada del jueves.

El intendente indicó que las clases del turno mañana no se suspendieron y que analizan que los jóvenes no vayan al turno de la tarde en caso de que el animal sea visto deambulando por la ciudad sin ser capturado. "Como ocurrió a la madrugada no se llegó a notificar la suspensión en el turno de más temprano", sostuvo.

Los pumas están en peligro de extinción luego de ser cazados y combatidos durante decenas de años, incluso las propias provincias pagaban por matarlos. Las personas que asesinen un puma pueden recibir hasta tres años de prisión. El delito es una infracción de los artículos 25 y 27 de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.