Persecución en General Paz y tiroteo: un operativo policial terminó con un muerto y tres detenidos

Durante la madrugada de este lunes, un operativo de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad dejó un saldo de un fallecido y tres detenidos en la localidad de Villa Celina. Alrededor de las 09.42, los agentes interceptaron un vehículo y terminaron en una persecución para evitar la fuga con un enfrentamiento armado.

El hecho inició cuando oficiales del anillo digital confirmaron que en una estación de servicio, ubicada sobre General Paz y Chilavert, se encontraba un Toyota Etios con pedido de secuestro, el cual tenía cuatro personas a bordo. Al confirmar esta información, un agente se posicionó frente al auto, con la intención de pedirle a los ocupantes del vehículo que desciendan del auto. Ante la orden del oficial, los ocupantes del auto optaron por no acatar la orden y acelerar el auto, golpeando al oficial tras hacer esto, según confirmaron fuentes policiales a El Destape.

A 100 metros del inicio del conflicto y luego de que comenzara un intercambio de disparos entre los ocupantes del auto y las fuerzas de seguridad, el auto perseguido chocó, obligando a los sospechosos a continuar su escape a pie, siendo detenidos en las inmediaciones de los sucesos. Los cuatro involucrados contaban con antecedentes y uno de ellos se encontraba prófugo por un homicidio.

Mientras ninguno de los oficiales de la policía sufrió lesiones, dos de los delincuentes detenidos terminaron con heridas por arma de fuego y uno falleció poco tiempo después de finalizada la confrontación debido a la gravedad de las lesiones que poseía.

Los antecedentes de los detenidos

El conflicto armado que culminó con tres detenidos y un fallecido, cuenta con la particularidad de que todos los involucrados contaban con antecedentes penales.

Entre los aprehendidos por las fuerzas de seguridad, el caso que más resuena es el de Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias "Calabaza", a quien se acusa de homicidio, más específicamente por ser el autor material del crimen de Carlos Molina.

El asesinato de Carlos Molina data del mes de noviembre de 2021, cuando fue ejecutado durante una operación de compra y venta de dólares en el interior de un departamento.

Por su parte, los otros dos detenidos cuentan con antecedentes penales por robo, misma situación que atravesaba el sospechoso fallecido durante el tiroteo.

Actualmente, dadas las particularidades del caso, interviene la UFI de homicidios de La Matanza.