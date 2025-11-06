Los vecinos de la zona señalaron a un hombre que, según advirtieron, suele "amenazar" con un arma a quienes pasan por el lugar.

Una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba en lancha con su esposo y amigos en un arroyo de Escobar. Identificada como Ana, se encuentra en terapia intensiva a la espera de que la Justicia ubique al tirador.

El dramático episodio sucedió este domingo, cuando Ana y su pareja, Martín, navegaban por el Arroyo Correntino, desde el Río Paraná hacia el Río Luján. En la pequeña embarcación iban ocho personas, todas amigas.

Los vecinos de la zona señalaron a un hombre que, según advirtieron, suele "amenazar" con un arma a quienes pasan por el lugar. Martín aseguró esta tarde que Ana se encuentra "bien" tras haber pasado 48 horas desde la intervención en el Hospital Otamendi.

En diálogo con TN, aseguró que sigue conmocionado por lo que vivió con su pareja el fin de semana. “Fue muy grave lo que pasó, faltó nada para que fuese una desgracia”, expresó. Según contó, él estaba en el timón de la lancha con otras siete personas y a las 18:30 se encontraban sobre el arroyo Correntino.

“Veníamos en plan de pasarla bien y de repente Ana comenzó a sentirse mal y me dijo: ‘Algo me golpeó, no puedo respirar’, y de ahí, fue la locura”, recordó. En ese momento, dejó el timón y vio que "estaba pálida, tenía los labios totalmente blancos".

Así recibió el disparo

Ana se encontraba sentada cerca de su pareja, quien notó que tenía sangre a la altura de los pulmones. "Los chicos escucharon el impacto y la chica dijo que estaba sangrando. Ahí le cedí el timón a mi amigo y me di cuenta de que tenía el orificio de una bala", relató Martín.

Fueron casi diez minutos los que demoró la lancha en llegar al puerto, donde los esperaba una ambulancia a la que habían llamado enseguida. "Ana estaba pálida, tenía los labios blancos. La escena era un horror, nosotros estábamos muy nerviosos, angustiados, conmovidos”, agregó.

El caso es investigado por la UFI N°5 de Escobar bajo la carátula de "Tentativa de Homicidio". También intervino la Policía de Islas. Uno de los videos de las cámaras de seguridad del muelle muestra como Ana fue inmovilizada sobre una tabla para ser trasladada al Hospital de Escobar.

"El primer médico que la atendió, el de emergencias, hizo todo bien. Al final ella ya no podía respirar porque la bala le atravesó el pulmón y el médico le pedía que respire corto", sostuvo.

¿Quién le disparó a Ana?

Hasta el momento no hay precisiones de quién podría ser el tirador, pero los vecinos de la zona señalaron a un hombre que amenaza con un arma a quienes pasan seguido por el lugar.

Según un comunicado que difundieron, los vecinos dan cuenta de "situaciones previas de amenazas de muerte por parte de un isleño que reside en esa misma zona del Arroyo Correntino".

"Dos segundos antes vi que había una embarcación amarrada al costado, en la costa. Un amigo vio que estaban ahí y había un hombre que estaba gesticulando”, relató Martín.