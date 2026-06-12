Cómo es el viaje en uno de los trenes más impresionantes de Sudamérica que está en Argentina

A pocos días del fin de semana largo del 15 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, resulta una excelente oportunidad para rendirle homenaje al mítico prócer nacional y viajar al norte argentino, ya que él nació en una región que hoy forma parte de Salta. Uno de los paseos más famosos por esta zona es, sin dudas, el Tren de las Nubes, cuyo recorrido se extiende por diferentes ciudades de la provincia.

El Tren de las Nubes cuenta con una de las líneas ferroviarias más altas del mundo. Su historia comienza en el siglo XIX, más precisamente en 1921, cuando surgió en el gobierno una idea para conectar más fácilmente Salta con el país vecino, Chile, en medio de la Cordillera de los Andes. Así, ese año, Richard Maury, un ingeniero estadounidense, empezó a diseñar la estructura de estas vías con diversos desniveles, curvas, zig zags y pendientes.

El proceso de construcción del Tren de las Nubes no fue para nada fácil. De hecho, tardó un aproximado de 30 años. Haciendo frente a las condiciones climáticas adversas propias de las zonas montañosas, fue inaugurado el 19 de enero de 1948. Actualmente, es un verdadero símbolo no solo de la provincia de Salta sino, además, de todo el Norte Argentino (NOA).

Cómo es el recorrido del Tren de las Nubes hoy

El Tren de las Nubes tiene la capacidad de llevar a poco más de 450 pasajeros en cada uno de sus viajes. Su recorrido posee una velocidad máxima de 34 km/h, iniciando en la ciudad de Salta. Tomando la Ruta Nacional 51 pasa por las localidades de Campo Quijano, Gobernador Solá y luego sigue por Quebrada de las Cuevas y San Antonio de los Cobres.

El recorrido del Tren de las Nubes finaliza en Viaducto La Polvorilla, el sitio más alto que alcanza a unos 4.220 metros sobre el nivel del mar. El viaje hace un total de 434 km (ida y vuelta) atravesando 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos.

La excursión puede llevar todo el día

Emprender la aventura del Tren de las Nubes y recorrer las diferentes localidades de la provincia de Salta puede tomar todo el día. Por tal motivo, los agentes de turismo recomiendan reservar toda una jornada para hacer esta excursión, ya que se requiere comenzar entre las 6:30h o 7:00h de la mañana regresando hacia las 22:00h.

En cuanto a costos, el boleto para viajar en el Tren de las Nubes tiene un valor (abril a junio de 2026) de $128.000 para residentes argentinos mayores.