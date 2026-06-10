Con entrada libre y gratuita: la Feria del Libro en Mar del Plata ideal para aprovechar el fin de semana.

En vistas de un nuevo fin de semana largo, Mar del Plata se prepara para recibir turistas que van a disfrutar de la ciudad en temporada baja. Por eso, para los amantes de los libros y la cultura, hay una plan ideal: tiene entrada libre y gratuita y una amplia propuesta para toda la familia. Los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 21 horas, se realizará la quinta edición de Invierno: Feria de Editoriales y Cultura Gráfica, en el Foyer del Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata). Esta feria reúne cada año a sellos independientes, artistas gráficos, escritores y lectores de distintos puntos del país.

Invierno contará con unas 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres y proyección de filmes. Se destaca la exhibición de Nuestra tierra, con la presencia de su directora, Lucrecia Martel, que presentará el libro Un destino común (Caja Negra), en diálogo con la periodista y editora Malena Rey.

Con entrada libre y gratuita: la Feria del Libro en Mar del Plata ideal para aprovechar el fin de semana.

Las actividades de la feria se caracterizan por su diversidad, algunos de los temas de este año serán: la amistad; el tarot y la literatura; la pasión como motor creativo; la filosofía, la performance y las prácticas decoloniales; Inteligencia artificial, Internet y batallas culturales; cómo se hacen los libros y cómo el lugar del que venimos está en la escritura; si podemos imaginar un mundo sin cárceles; a 50 años del Golpe, el cine y la dictadura; entre otras temáticas.

Por primera vez la feria tendrá una visita del exterior, el escritor, editor y periodista Diego Zuñiga. En 2017 fue elegido por el Hay Festival para ser parte de Bogotá39 como uno de los mejores 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años, y en 2021 la revista Granta lo eligió como uno de los 25 mejores narradores jóvenes en español.

Cómo será la nueva edición de Invierno: Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

También participarán el autor Jorge Consiglio, la actriz y escritora Elisa Carricajo, el editor Tom Rodríguez, la autora Larisa Cumin, la ilustradora Josefina Tai, los escritores Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Roberto Chuit Roganovich, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martinez Curci, los directores y guionistas Federico Polleri y Benjamín Naishtat, el músico Alan Courtis, entre otros.

En esta edición participarán más de 140 editoriales y proyectos gráficos de toda la Argentina, desde sellos muy pequeños y nuevos, hasta otros de gran trayectoria. Algunos de ellos: Artefacto Casa Editora, Autoras en tienda, Bajo la Luna, Barba de Abejas, Caja Negra, Cepes, Chocho, Club Hem, Concreto, El Altillo, El Gran Pez, EMR, Es Pulpa, Estudio Mafia, Fábrica de Estampas, Filosurfer, Galería, Godot, Gogol, Gourmet Musical, Hijas de Kore, Hora Mágica, Hotel de las Ideas, La Flor Azul, Las Cuarenta, Letra Sudaca, Limonero, Madreselva, Maten al Mensajero, Maxi Amici, Mil Botellas, Muchas Nueces, Nimia, Oficina Perambulante, Pilar Dibujito, Sigilo, Siglo XXI, Vinilo, entre otros.

Con entrada libre y gratuita: la Feria del Libro en Mar del Plata ideal para aprovechar el fin de semana.

Desde la organización invitaron al público a recorrer la feria y participar de las charlas, talleres y actividades, así como del encuentro con otros lectores, autores y editores: “Invierno es una feria y una fiesta de la cultura y el arte”, señalaron. La feria es organizada por la librería y editorial El Gran Pez, junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.