Crece el temor porque los cordobeses no quieren vacunarse: las excusas que dan

Mientras la Argentina avanza rápidamente con la campaña de vacunación contra el coronavirus, en la Provincia de Córdoba mucha gente no quiere aplicarse la dosis. El video con los increíbles testimonios de los cordobeses.

En los últimos meses, el Gobierno Nacional ha dado grandes pasos para que cada argentino pueda contar con una vacuna contra el coronavirus y cuente con protección en un contexto tan complicado para todos los países del mundo. Sin embargo, y como consecuencia de tantas fake news y relatos opositores del macrismo y los medios hegemónicos, hay quienes desconfían en la misma. Por ejemplo, en una entrevista, varios cordobeses aseguraron que no se vacunarían poniendo excusas insólitas.

Un periodista de El Doce, programa de noticias perteneciente a Grupo Clarín que se emite en Córdoba, salió a recorrer las calles de la capital de dicha provincia para hacerle una encuesta general a la gente. Y curiosamente, se encontró con varias personas que le advirtieron que no se vacunarían.

"¿Cuántos años tenés? ¿Te has anotado para darte la vacuna?", fue la pregunta del reportero a un joven que estaba en la calle. Y este último le respondió: "Tengo 21 años, todavía no tuve la oportunidad. Simplemente no tuve tiempo". Ante las dudas que presentó el hombre, el periodista le volvió a consultar: "¿Tu idea es vacunarte más adelante o por el momento no?". Y finalmente respondió: "En realidad no lo hago porque no me genera tanta confianza ni me preocupe tanto ahora".

Cordobeses no se anotaron para la vacuna del coronavirus, entrevista

Luego, el cronista le consultó a una señora que estaba por cruzar la calle que, sin muchas ganas de brindar un testimonio, fue contundente: "No, no me anoté tampoco porque no me quiero vacunar". Para colmo, un joven que se encontraba barriendo la vereda también explicó el insólito motivo por el cual aún no se anotó para aplicarse la dosis: "Aún no, todavía no estoy anotado. No pude descargar todavía el chip. Hoy día lo quise descargar y no pude, pero tengo pensado anotarme más adelante".

Finalmente, entre los curiosos relatos, una joven del personal de salud contó que conoce gente que no se aplicaría la vacuna por todo lo que se ha dicho en los medios hegemónicos y también en la Oposición encabezada por el macrismo: "En mi círculo de amigos está dispar, algunos no se quieren vacunar. La mayoría sí, nos anotamos para vacunarnos porque trabajamos en odontología". Y agregó: "Los que no quieren vacunarse es por los chismes, los miedos y por si te hace algo, te inyectan algo raro o si te hace algo".

Carrió había denunciado a Alberto Fernández por "envenenamiento" de la vacuna contra el coronavirus

Elisa Carrió, quien forma parte del macrismo, fue otra de las principales polemizadoras, comenzando por la denuncia que presentó contra la administración de Alberto Fernández por "envenenamiento", en base a las negociaciones para adquirir la vacuna Sputnik V, tras su paso satisfactorio por la fase 3. Meses más tarde reveló que fue convocada a vacunarse pero la rechazó porque no quería recibir la Sputnik V, pese a que nadie puede saber de antemano qué tipo de vacuna recibirá. En aquel entonces, sin embargo, se volvió atrás y destacó que "es una buena vacuna" pero que prefería dejarla echarse a perder porque rechaza "la dictadura de Vladimir Putin".