Vacaciones 2025: el pueblo costero, con playas de caracolas y la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal.

Adentrado el último semestre del año, muchos comienzan a planificar sus vacaciones en los trabajos. Santa Clara del Mar es uno de los escenarios costeros más pintorescos. Su arena cuenta con la particularidad de estar repleta de caracolas, algo que habla de la buena conservación de esta playa, que se mantiene alejada de las multitudes, a diferencia de Mar del Plata, ciudad que se encuentra a tan solo 20 km yendo por la RP11.

Como si la belleza de Santa Clara del Mar fuera poco, otro gran atractivo de este pueblo costero es ser sede de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal. La misma se celebra en febrero, y reúne a los mejores brewers del país. Con entrada libre y gratuita, este evento dura siete días, en los que se pueden probar desde las clásicas rubias, rojas y negras, hasta las más novedosas cepas.

Santa Clara del Mar, el pueblo costero ideal para vacacionar

Santa Clara del Mar es la localidad más poblada de Mar Chiquita, un pueblo costero ideal para vacacionar, ya que, además de playas tranquilas, cuenta con una vida cultural y gastronómica sumamente atractiva. Visitar museos, paseos artesanales, comprar en comercios con productos locales y comer en restaurantes los mejores mariscos, traídos desde el puerto de Mar del Plata, son algunas de las actividades que se pueden realizar después de un día de pura playa, o cuando las condiciones climáticas no acompañan.

Santa Clara del Mar es una de las playas más pintorescas de la Costa Atlántica.

"Sin dudas uno de los placeres de la vida es pasar una tarde tomando mate viendo el mar desde alguno de los paradores de la bicisenda o de la costanera. Encontrar ese momento para charlar con amigos o familiares sin la presión de la rutina diaria, compartir un rico café sabiendo que hoy somos dueños de nuestro tiempo", comentan como uno de sus atractivos desde la página de turismo de Santa Clara del Mar.

Sin embargo, la tranquilidad no es todo en Santa Clara, "para los inquietos que gustan de conocer el mundo, Santa clara del Mar le ofrece un inmejorable punto de partida, ya que su ubicación y conexión por rutas le dan al visitante la oportunidad de realizar varios paseos únicos y maravillosos de diferentes extensiones horarias", expresan, y en este sentido, agregan: "Para los amantes de la adrenalina hay muchas opciones: pesca de embarcado, cabalgatas, ciclismo, parapente, beach volley, fútbol, jetsky, motos de agua, navegación marítima, kayak fishing, y mucho más".

Cómo llegar desde Buenos Aires a Santa Clara del Mar y a cuánto queda

Para llegar desde Buenos Aires a Santa Clara del Mar hay que tomar la RP2. El trayecto es de 420 km y se hace en auto en aproximadamente cinco horas, todo dependiendo del tráfico, ya que puede ser más tiempo o, en el mejor de los casos, menos. Lo mejor es partir en la madrugada para evitar el típico embotellamiento hacia la Costa Atlántica.