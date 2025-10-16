Tren a Mar del Plata: la clave para ahorrar en tus vacaciones de verano 2026

A la hora de planificar las vacaciones de verano 2026 es clave buscar formas de ahorrar y cuidar el presupuesto. Los que salgan de Buenos Aires con destino a la costa atlántica tienen la gran opción del Tren a Mar del Plata: cuesta la mitad de un micro y es un viaje de solo 6 horas.

Tren a Mar del Plata: la opción para viajar cómodo y ahorrar en los pasajes

Los trenes de larga distancia con destino a Mar del Plata cuentan con baños, ambiente climatizado, sector de comedor y espacios para personas con movilidad reducida. Pero, además del confort, se destacan por ser la opción más económica entre las disponibles para irse de vacaciones. Los pasajes tienen el siguiente precio:

En Primera : los asientos están desde $25.000 (el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje).

: los asientos están desde (el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje). En Pullman: tienen un valor de $30.000.

Las personas que compren pasajes en la web tiene un 10% de descuento. Mientras que están disponibles las siguientes promociones:

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

o personas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia. Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial o en las boleterías habilitadas.

Cuáles son los horarios de salida y de regresos:

Los viajes en los trenes comunes duran 6 hs y 30 min; mientras que en los semidirectos solo duran 6 horas. La formación sale de Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25, Ciudad de Buenos Aires y llega a la estación de Mar del Plata, en Avenida Pedro Luro 4600.

Lunes y viernes los horarios son:

Salidas desde Constitución: 6:08 (con paradas intermedias), 11:57 (directo), 17:10 (directo).

Regresos desde Mar del Plata: 1:20 y 16:37 (servicios directos), 14:12 (servicio con paradas).

Además, hay un servicio refuerzo directo los viernes desde Buenos Aires y regreso los domingos. Los martes, miércoles y jueves no hay servicio.

Sábados:

Salidas desde Constitución: 6:00, 12:29, 17:12.

Regreso desde Mar del Plata: 1:20, 14:50, 16:40.

Domingos y feriados: