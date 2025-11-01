No son las Cataratas: los Saltos del Moconá, el increíble 'río que se cae de costado' en Misiones

Uno de los destinos más elegidos de Misiones son las Cataratas del Iguazú, pero hay otro lugar igual de sorprendente y con un paisaje increíble: Saltos del Moconá. Se trata de un llamativo río que parece "caer de costado" y es un espectáculo único de la naturaleza.

Saltos del Moconá: el lugar que deberías conocer sí o sí en Misiones

Los Saltos son el principal atractivo del Parque Provincial Moconá, ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí. Estos son producto de una falla geológica de hace millones de años y recorren paralelamente al río Uruguay, por lo que su altura está determinada por el nivel de sus aguas, que tiene un promedio entre 2 y 4 mts, pero también pueden alcanzar 10 metros de caída.

Dentro del predio se puede hacer una travesía náutica para ver desde cerca los asombrosos Saltos. Desde el centro de visitantes en un trayecto de 2.000 m en vehículo hasta estacionamiento inferior, luego desciende por escaleras (alrededor de 45 escalones) hasta el punto de embarque donde se encuentran las lanchas que estarán equipadas para vivir una experiencia única.

Además, se pueden realizar otras actividades deportivas como senderismo para conocer el lugar o kayak, rafting o tubing en el río Uruguay, lo que lo convierten en un destino ideal para disfrutar las vacaciones de verano.

Horarios y entradas del Parque Provincial Moconá: cuándo se puede visitar

El parque está abierto de lunes a domingos de 09:30 a 17:00 hs. Es clave revisar que esté disponible antes de ir, ya que puede cerrar en fechas específicas o por la altura de los saltos que determinan la habilitación del parque y el paseo fluvial.

Mientras que el precio de las entradas para ingresar es el siguiente:

Los niños y niñas menores de 6 años y personas con discapacidad no abonan el ingreso.

Entrada general: $17.000

Residentes argentinos: $7.000

Jubilados: $3.500

Residentes de la provincia de Misiones: $3.500

Residentes de San Pedro y El Soberbio: $2.000

Los Saltos están abiertos de lunes a domingos, aunque pueden cerrarse si crece mucho el río

¿Cómo llegar al Parque Provincial Moconá?

Ubicado en el departamento misionero de San Pedro, al límite con Brasil. Para llegar en auto desde Posadas se tiene que ir por la Ruta 12 hasta Jardín América, donde se toma la Ruta 7 hasta Aristóbulo del Valle. Desde allí se sigue por Ruta 14 hasta San Vicente, donde se toma la Ruta 13 a El Soberbio. El acceso es asfaltado desde esa localidad, mientras que desde de San Pedro es de tierra.