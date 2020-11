Paro de portuarios y taxistas: bloquean el centro porteño

Trabajadores del Puerto de Buenos Aires realizan un paro de actividades de 24 horas como protesta por una situación conflictiva en la Terminal 5. La jornada de protestas se completa con los cortes de calles que realizan los taxistas en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra "las aplicaciones ilegales".

"La grave crisis que atraviesa la Terminal 5 con efectiva potencialidad de pérdida de los derechos, tanto de los trabajadores, tanto efectivos como tercerizados", señaló Roberto Coria, Secretario General del Sindicato de Guincheros y Maquinistas Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMGMRA).

La medida, llevada adelante a partir de las 0:00 de este martes por varios gremios del sector, repercutía en la actividad del puerto federal y del vecino Puerto de Dock Sud.

Según se explicó en un comunicado conjunto, la retención de tareas fue aprobada por "los cuerpos orgánicos de las entidades sindicales" y tiene como fin "que el Poder Ejecutivo Nacional reflexione y proceda a determinar la prórroga de la actividad del concesionario de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires para hacerla coincidir con el resto de las terminales de dicho Puerto en el mes de mayo del 2022".

En una entrevista con El Destape Radio, Coria contó que tienen un canal de diálogo con el gobierno que les adelantó que "más allá de que se cancele el plazo de la licitación, los trabajadores van a ser reubicados y no se van a quedar sin trabajo. Pero es un procedimiento complejo” y profundizó al manifestar que solicitan que "las tres terminales vayan juntas a un proceso de licitación, distinto a los de los 90 y con mayor participación del Estado”.

“Pedimos una mínima estabilidad laboral y que los trabajadores sean contemplados”, remarcó el sindicalista. Sobre los alcances, concluyó que “puede haber algunos inconvenientes en la zona del Puerto”.

Taxistas contra las aplicaciones ilegales

Trabajadores nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) desarrollaban esta mañana un nuevo plan de lucha con movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país en rechazo de "las aplicaciones de transporte ilegal como Uber", entre otras empresas, confirmaron fuentes gremiales.



"Una vez más nos estamos movilizando en distintos puntos de Capital Federal y en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires estamos con cortes de tránsito en esquinas importantes", dijo a Télam, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Jorge García.



Así, el sindicalista anunció protestas en por lo menos 10 puntos de la ciudad de Buenos Aires: en la intersección de las avenidas San Juan y 9 de Julio, Paseo Colón y San Juan, Córdoba y Leandro N. Alem, Figueroa Alcorta y Salguero, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Jujuy, y San Juan y Boedo, entre otras.



"Estamos continuando con nuestro plan de lucha contra estas aplicaciones piratas e ilegales, no de todas las aplicaciones, estamos en contra de las empresas que tiene aplicaciones piratas, las que vienen de afuera del país, las que vienen a sacarnos el trabajo y que se llevan sus ganancias afuera del país, sin tributar con impuestos al país", sostuvo el dirigente del SPT.



Asimismo, indicó que están "en contra de estas empresas y sus aplicaciones que realizan una actividad en negro", y agregó que se trata de "grandes empresas que no pagan impuestos y arriesgan la vida de choferes y de pasajeros porque no tienen ningún tipo de seguro para la vida".