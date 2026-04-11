Llega el festival de globos aerostáticos a CABA: fecha, dónde y cómo sacar entradas

La Ciudad de Buenos Aires, junto a empresas y organizaciones privadas, llevará a cabo este fin de semana la segunda edición del festival de globos aerostáticos BA Flota.

El espectáculo único en Sudamérica que invita a disfrutar de una tarde mágica al aire libre y mirando al cielo tendrá como escenario el Parque de la Ciudad donde los asistentes podrán ver cada una de las unidades anclados al piso. Además, el sitio contará con un paseo de artesanos, gastronómico, food trucks y beer garden.

La música en vivo será otro de los grandes atractivos del BA Flota: con bandas en vivo y DJs que ofrecerán un repertorio variado y generarán una atmósfera vibrante, junto a artistas circenses que recorrerán el predio haciendo shows de habilidades y acrobacias.

¿Cómo será el festival BA Flota 2026?

La segunda edición del BA Flota se celebrará el domingo 12 de abril en el Parque de la Ciudad, ubicado sobre Avenida Coronel Roca 4099, en el barrio de Villa Soldati.

¿Cómo y dónde sacar las entradas para el festival BA Flota 2026?

Las entradas para la segunda edición del BA Flota 2026 tienen un valor inicial de $25.200. La tarifa puede modificarse dependiendo de la etapa de venta y el tipo de acceso seleccionado.

Link de acceso: www.ticketek.com.ar/ba-flota/parque-de-la-ciudad

¿Cómo será la programación del festival BA Flota 2026?

15:00 hs Apertura de Puertas y Comienza el Festival Mundo Kids! (Parque Inflable, Shows, Domos de Arte y Juegos para todos los chicos)

Mundo Tech! (Activaciones Tecnológicas, Drone Vision, Simuladores, IA!)

Mundo Cars! (Paseo de Autos Clásicos, Desfiles y Concursos)

Mundo Newbery! (Paseo Aeronáutico y Simuladores!)

Además Bandas en vivo, Paseo de Artesanos, Paseo Gastronómico, Food Trucks y Beer Garden

17:00 hs Comienzan a inflarse los globos (sujeto a clima) y a realizar sus elevaciones cautivas (atados al piso – los globos no vuelan en el evento por ser un evento en la Ciudad)



Comienzan a inflarse los globos (sujeto a clima) y a realizar sus elevaciones cautivas (atados al piso – los globos no vuelan en el evento por ser un evento en la Ciudad) 19:00 hs Night Glow (Espectáculo Globos en la noche)



Night Glow (Espectáculo Globos en la noche) 20:00 hs Show Principal en vivo



Show Principal en vivo 21:00 hs Djs en vivo! Balloon Fest!



Djs en vivo! Balloon Fest! 22:00 hs Cierre del evento

El festival culminará con un cierre espectacular a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos, creando un recuerdo inolvidable.