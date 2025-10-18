El refugio sin celular ni wifi en el corazón de las yungas jujeñas

Ubicada en el corazón de la Reserva de Biósfera de las Yungas de Jujuy, más precisamente en la localidad de Tilquiza, Aldea Luna ofrece una experiencia única para quienes buscan desconectar del ruido urbano y sumergirse en la paz a las alturas.

El emprendimiento familiar, que se autofinancia a través de donaciones, turismo educativo, eventos de yoga y meditación, trekking, talleres de alimentación consciente y clases de español para extranjeros, cuenta con cabañas para recibir turistas y hasta 20 km de senderos bien señalizados, con bancos y miradores para recorrer y disfrutar sus bosques.

Qué hacer en Aldea Luna, la reserva natural en el corazón de las yungas jujeñas

La Reserva Natural Aldea Luna se encuentra a una altitud de entre 1400 y 1820 msnm. Es un área boscosa, poblada por una amplia variedad de flora y fauna nativa.

Completamente libre de contaminación y ondas electromagnéticas, no son receptoras de señales de celular, electricidad ni ningún tipo de antenas de las compañías, por lo que se postula como una verdadera oportunidad para desconectar.

Los senderos de Aldea Luna

Recorrer los senderos de la Reserva Natural Aldea Luna es sentirse naturaleza. Respirar aire puro y conectarse con el canto de los pájaros. Son mas de 20kms. señalizados, con bancos y miradores, que recorren bosques y ríos.

Otras de las principales actividades disponibles son:

Avistamiento de aves y fauna nativa, como tucanes, zorros, tarucas y una enorme variedad de mariposas.

Yoga y meditación al aire libre, con vistas únicas al valle.

Huerta orgánica y gastronomía saludable, con productos cultivados en el lugar.

Charlas sobre conservación ambiental y prácticas sustentables.

Dónde hospedarse en Aldea Luna, la reserva natural en el corazón de las yungas jujeñas

La reserva cuenta con cabañas ecológicas y habitaciones rústicas con vista a la selva, construidas con materiales locales y energías limpias. El hospedaje incluye pensión completa, con comidas caseras elaboradas con ingredientes frescos de la huerta.

Cómo llegar desde San Salvador de Jujuy

Para llegar a la Aldea Luna desde San Salvador de Jujuy en auto, se deberá tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta el desvío a Yala, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 4 en dirección a Tilquiza.

El último tramo es de ripio y camino de montaña, por lo que se recomienda vehículo alto o 4x4.