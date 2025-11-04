Caso Laurta: un hallazgo forense reveló un dato clave sobre el crimen del remisero

Bajo el marco de la causa que investiga el asesinato de Martín Sebastián Palacios, el remisero de Gualeguaychú que habría sido contratado por el doble femicida Pablo Laurta para trasladarlo a Córdoba, nuevos hallazgos forenses dan evidencias claves sobre cómo fue llevado a cabo el asesinato. En las últimas horas, según fuentes judiciales, los peritos forenses de la Morgue de Paraná hallaron un orificio de entrada en el presunto cráneo del chofer, correspondiente a una bala de un arma de fuego.

Esta nueva información coincide con una de las hipótesis principales de los investigadores, quienes sostienen que Laurta le disparó en la cabeza para ejecutarlo y quedarse con su auto.

La cabeza, que presuntamente pertenece al chofer, fue hallada el pasado miércoles sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala. Todavía no se confirmó la identificación -que tardaría cerca de un mes, según informaron desde la Fiscalía a El Destape- mientras se espera por el informe final de la autopsia realizada. De corroborar la hipótesis del asesinato mediante arma de fuego, clarificaría el mecanismo del hecho y sería determinante para la acusación contra Laurta.

Mientras tanto, en la madrugada de este lunes, se dictó la prisión preventiva contra Laurta por la causa que tramita en Córdoba en la que es señalado como autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. El dictamen fue llevado a cabo por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes. Por el momento, Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La hipótesis principal de los investigadores señala que Laurta habría llevado a cabo el asesinato del remisero Palacios de forma planificada para garantizar su impunidad en los posteriores crímenes que cometería contra su ex pareja y su ex suegra.

El hallazgo del cuerpo de Martín Palacio

En la noche del miércoles pasado, personal de la Policía de Entre Ríos encontró diversas partes de un cuerpo que pertenecería a Palacios, en una zona rural a un costado de la ruta 15 -a 1,5 km del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala-. Según señalaron, en la brutal escena, hallaron un cráneo humano, con olor putrefacto y algunos cabellos en una bolsa de basura. También se encontraron dos huesos y materias descompuestas no identificadas.

Hace aproximadamente 23 días y a 170 kilómetros de este nuevo hallazgo, en la zona de Colonia Yeruá, se había encontrado el cuerpo mutilado de Palacio, al cual le faltaban la cabeza, los brazos y parte de las piernas pero que logró ser identificado por las autoridades por algunos tatuajes.

Aparentemente, el homicida quiso asegurarse la dificultad de que puedan identificarlo con facilidad, motivo por el cual se cree que se deshizo de algunas partes y las descartó en distintos puntos de su camino. En diálogo con los medios, el comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia de la Policía entrerriana, explicó: "Laurta pasó por tres provincias antes de quemar el auto de Palacios. Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía, tanto del imputado como de la víctima, y considerando dónde apareció el cuerpo".