Laurta no respondió preguntas y prefirió hablar mal de la expareja y su madre asesinadas

A casi dos semanas de asesinar a su expareja Luna Giardina (26) y exsuegra Mariel Zamudio (54), el doble femicida Pablo Laurta declaró ante el fiscal Gerardo Reyes en la sede de la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar N° 2 de la ciudad de Córdoba, donde cometió ambos homicidios.

En la audiencia que comenzó a las 11 de la mañana, Laurta se negó a responder preguntas sobre el doble femicidio y, en cambio, habló mal de la víctima y madre de su hijo de cinco años, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

"Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo", expresaron fuentes judiciales.

Dónde está preso el doble femicida Pablo Laurta

Pablo Laurta llegó a Córdoba el domingo. Se encontraba en una cárcel de Gualeguaychú por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio (49), cuyo cuerpo fue encontrado en Puerto Yeruá, a unos pocos kilómetros de Concordia, lugar en el que el conductor y el doble femicida se encontraron por un supuesto viaje a Santa Fe.

En la provincia de Entre Ríos, Laurta está imputado por homicidio criminis causa, es decir, por un crimen que se comete para ocultar otro crimen. Ahora bien, como el doble femicidio ocurrió en Córdoba, la justicia de esa provincia debe juzgarlo en su territorio.

Por tal motivo, se lo trasladó a capital de Córdoba bajo un fuerte operativo policial que contó con fuerzas de Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, Policía de Córdoba y el Grupo Especial ETER.

Actualmente, el doble femicida se encuentra alojado en una prisión de máxima seguridad llamada Cruz del Eje, ubicada al norte de la ciudad. Laurta permanece en una celda individual, aislado de la población carcelaria general y es vigilado permanentemente a través de una cámara de seguridad.

En la causa por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, Laurta está imputado por doble homicidio agravado por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. El fiscal Reyes, además, le agregó el agravante de "alevosía" y aún analizan también si sumarle una pena más por el secuestro de su hijo de cinco años. Por estos delitos, le corresponde prisión perpetua.