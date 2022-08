Trenes: paro en la línea Roca por la agresión a un maquinista tras un accidente fatal

La medida de protesta comenzó este lunes por tiempo indeterminado, luego de que un grupo de personas golpease y robase al maquinista de una formación que accidentalmente arrolló y mató a un nene de 4 años

El servicio del ferrocarril Roca se encuentra paralizado este lunes por una medida de fuerza gremial dispuesta tras la agresión a un maquinista que fue atacado el último domingo, luego de que una formación arrollara a un niño la altura de la localidad de Bosques, en Florencio Varela. La protesta de La Fraternidad afectada los servicios urbanos y de larga distancia, informó Trenes Argentinos.

El gremio dispuso el paro desde la medianoche del lunes luego de que el último domingo un grupo de personas agrediera a golpes a un maquinista que conducía una formación que arrolló a un nene de 4 años.

"Por la agresiones que sufrieron hoy los Compañeros y por la falta de seguridad, Los Conductores de La Fraternidad - Linea Roca, llevamos acabo un Paro por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a Nivel Nacional… El mismo es a partir de las 00:00 horas del día 15 de Agosto del corriente año", expresaron en redes sociales.

El hecho que motivó el paro en la línea Roca

El hecho ocurrió cerca de las 14 en Bosques, cuando "el niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar", según dijeron fuentes de la empresa ferroviaria. "Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", agregaron.

Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión. Incluso, una persona no identificada aprovechó la situación para robarle al maquinista sus pertenencias de valor.

"Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró", dijo el maquinista luego el accidente y el ataque en un video que circuló en las redes sociales en el que se lo nota visiblemente conmocionado. "Me robaron todo, me robaron todo", agregó el conductor del tren, mientras el hombre que filma se solidariza con él diciéndole "vos no tenés la culpa, hermano".

"Ocurrido semejante hecho, oportunistas aprovecharon para generar disturbios y así golpear y robar a Compañeros Ferroviarios y Pasajeros. El Sindicato La Fraternidad repudia enérgicamente todo tipo de violencia, y en esta ocasión la ejercida hacia el personal Ferroviario sea cual fuere la circunstancia", señaló La Fraternidad en un comunicado oficial en Facebook.

"Asimismo queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados de la victima fatal y rezamos por la pronta recuperación de aquella que se encuentra en grave estado. Nos solidarizamos profundamente con nuestro compañero Conductor y todos los Compañeros Ferroviarios, aguardando y deseando la pronta recuperación tanto física como psicológica luego del terrible momento que debieron afrontar. Condenamos a todo aquel que agredió físicamente a los Compañeros, aprovechándose maliciosamente de la situación para robar sus pertenencias", agregó el sindicato.

En ese sentido, el gremio de conductores ferroviarios reclamó una "mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad Publicas tanto dentro de las formaciones como en las Estaciones, para contener, controlar y disuadir los posibles hechos violentos que pudieran sufrir nuestros compañeros".