Peligra Antezana 247 | buscan que la mansión del trap sea patrimonio cultural: "Somos pibes cuidando lo que nos mueve"

La casa del barrio de Caballito en donde vivieron Duki, Ysy A y Neo Pistea carga con la mística de ser el lugar en donde nació Modo Diablo. Conocé la causa del movimiento de fanáticos que busca crear el primer patrimonio cultural de la historia del trap.

Como el homenaje a Luca Prodan en su casa en Monserrat o en la de Luis Alberto Spinetta en Villa Urquiza, los fanáticos del trap argentino militan por el reconocimiento de los fundadores del movimiento. Y, sin lugar a dudas, la cuna del trap está en la calle Antezana 247, conocida popularmente como "La Mansión", un hogar ubicado en el barrio porteño de Caballito en donde Duki, Ysy A y Neo Pistea crearon el ya emblemático grupo "Modo diablo". Esta casa hoy está a la venta y cuesta 850 mil dólares.

"La Mansión" carga con la mística de ser el lugar que vio crear a los hits del trap nacional que hoy en día tantos jóvenes cantan y poguean con una adrenalina incontrolable. Tamos Loco, Vuelta a la Luna, Rockstar y todo el disco "Antezana 247" de YSY A fueron grabados puertas adentro. Al darse a conocer la noticia de la venta, un grupo de fanáticos se organizó para proteger el lugar y luchar para que la sede histórica de Modo Diablo sea considerada patrimonio cultural. "Somos pibes que estamos cuidando lo que nos mueve", reconoció Nandai, uno de los impulsores de la iniciativa, a El Destape.

Nandai y su hermano tiran freestyle desde los 13 años. Pertenecen al movimiento desde las épocas de "El Quinto Escalón" y también acompañaron el proceso de cambio de Ysy A, Duki y Neo, después de que tomaran la decisión de encarar los proyectos musicales que fundaron y catapultaron la escena del trap argentino a un nivel inimaginado. Hoy son los impulsores de este proyecto colectivo que nuclea a más de 5000 personas en la cuenta de Instagram antezana247_patrimoniocultural.

El objetivo es claro: buscan inaugurar el primer patrimonio cultural de la historia del trap en Argentina, cuidar su estructura y su integridad general. "El argentino tiene ese linaje de decir '¿quieren vender la casa? Vamo' a romper las bolas'", admiten los jóvenes que se pusieron la causa a los hombros. Aún no obtuvieron el visto bueno por parte de los protagonistas, aunque Neo ya les da like en algunos de sus posteos.

Duki en la puerta de Antezana 247.

Personas viajan desde Uruguay, La Plata y distintos puntos del conurbano hasta Caballito para acompañar la iniciativa y también para tener la oportunidad de conocer la mítica casa, que hoy en día tiene su fachada decorada con dibujos y escritos dedicados al tridente del trap.

"Nuestro rol dentro de la causa es cuidar que nadie lucre con lo que hiceron los pibes. Si sale, este sería el primer patrimonio cultural de la cultura del trap. Sería muy groso. Una primera lucha ganada dentro del movimiento del trap que seguimos hace tanto tiempo y que gana cada vez más protagonismo en todo el mundo. Si hay un lugar y un momento para que se haga el primer patrimonio cultural del trap es este y es ahora", afirmó Nandai a este medio.

En mayo del 2023 los impulsores del proyecto hicieron un encuentro-acordado con Alejandro, el dueño- en donde 50 fanáticos pudieron vivir un evento puertas adentro de Antezana 247, con un DJ set de canciones que se grabaron en la casa y un tatuador que dejó inmortalizado en las pieles de algunos de los presentes ese momento. Además, cada tanto, los integrantes se autoconvocan y van a la puerta para visibilizar la iniciativa.

Fanáticos se tatúan la altura de la casa de los "Modo Diablo".

Uno de los pedidos más frecuentes es que Duki, Ysy y Neo compren la casa y se use como estudio o museo. "No nos parece bien que se lucre con La Mansión. Queremos hacer algo cultural. Como un sueño, estaría buenísimo que Modo Diablo vuelva a Antezana a hacer un videoclip o una juntada. Sería una locura. Los pibes ya hicieron una banda por el movimiento, no vamos a pedirles nada", admite Nandai al describir sus expectativas.

Cuál es la situación de Antezana 247 hoy

La casa en donde vivieron Duki, Ysy A y Neo Pistea hoy está a la venta. La publicación puede encontrarse en Mercado Libre con el título: "Mitica e Increíble Casa - Ideal Inversores". El dueño, Alejandro, entiende la carga emocional que tiene el espacio y abrió las puertas en varias oportunidades para que fanáticos la conozcan. Pero la venta es un hecho y el lugar puede transformarse tanto en un edificio como en un bar, o en lo que decida el nuevo dueño.

La casa ubicada en el bario de Caballito tiene un valor de 850 mil dólares.

Desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad informaron a El Destape que, para que un lugar se convierta en patrimonio cultural, un legislador porteño debe presentar el proyecto que luego debe ser aprobado en la legislatura. Que se mantenga su estructura dependerá de la letra chica de ese proyecto y del valor histórico del espacio.

Por qué Antezana 247 es un lugar histórico para la cultura argentina

El 11 de noviembre de 2018 Ysy A publicó su álbum debut "Antezana 247", exactamente un año después de dar por finalizado "El Quinto Escalón", ese evento que brindó un lugar para que pibes y pibas desplieguen su talento con el freestyle, llenando primero plazas y después estadios. Artistas como Duki, Wos o Trueno formaron parte de este movimiento que supo autoconvocar a cientos de miles de jóvenes, simplemente por amor al arte. Muchos de ellos tomaron la decisión de dejar el freestyle y encarar su camino como artistas musicales.

El Quinto Escalón en las plazas.

En este contexto, Duki, Ysy y Neo Pistea se mudaron juntos a Caballito. "La Mansión" fue un espacio de juego, joda, excesos y creación de algo que después se convirtió en una escena musical posicionada a nivel mundial.

“Cuenta la historia de un grupo de gente que vivía en un lugar lleno de energía buena como mala, muchos aprendizaje, conocimiento, experimentación. Este disco es fruto de ese conocimiento que yo adquirí. Dejé de ser un pibe de la plaza para hacer algo profesional” - Ysy A sobre su álbum Antezana 247.

Al pedirle a Nandai que cuente qué significa Antezana 247 para los fanáticos del trap, explicó: "La casa significa muchas cosas y a cada uno le pega de forma distinta. El resumen es: que unos pibes, que tenían 18 o 20 años, pasaron de vivir con los padres a cumplir el sueño de sus vidas que era dedicarse a algo que les gusta, a romper las reglas y vivir como querían".

"Vivimos todo el proceso desde que pasaron de ser pibes de la plaza a músicos. Me hice fan. Eran los únicos que representaban lo que yo estaba viviendo en su momento. Mucha gente los sigue desde esa época, los tiene tatuados, es una locura" - Nandai, impulsor de la iniciativa.

Quienes integran este movimiento consideran que la memoria de ese momento de la cultura argentina tiene que servir como inspiración para un montón de pibes y pibas. Que el día de mañana pasen por la puerta de La Mansión y digan "de acá salió tal tema". Para cerrar, dejo una reflexión de los impulsores de la causa, que resume el sentimiento por este espacio: "Antezana 247 significa que podes realizar tus sueños y cambiar la historia de la música con tus amigos. Queremos que las personas pasen por la puerta y se pregunten: ¿Por qué yo no?".