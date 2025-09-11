Con nuevos horarios, las unidades ya muestran modificaciones en las frecuencias y no llegan hasta Villa Madero.

Trenes Argentinos Operaciones (SOF) puso en marcha el lunes importantes cambios en el servicio de la Línea Belgrano Sur, ramal Marinos. Con nuevos horarios, las unidades ya muestran modificaciones en las frecuencias y no llegan hasta Villa Madero, por lo que Tapiales adoptó la modalidad de estación cabecera hasta nuevo aviso.

Según la información oficial, las alteraciones se corresponden con las obras devenidas del proceso de Modernización iniciado en el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria declarado por el Gobierno Nacional en junio 2024. Contempla un desembolso de 1.3 billones de pesos ($1.293.780.000.000) para las inversiones necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad operativa.

El estatus reglamentado mediante el decreto 525 publicado en el Boletín Oficial (BORA) abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses. A su vez, comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios en la Red Ferroviaria Nacional.

¿Qué obras se realizarán en el ramal Marinos de la Línea Belgrano Sur?

Cinco son las obras proyectadas en el ramal Marinos del la Línea Belgrano Sur, distribuidas en nueve instancias de ejecución:

46 km de vías a renovar

6 km de vía a duplicar

La construcción de un nuevo viaducto entre Aldo Bonzi y Tapiales

La construcción de un nuevo paso bajo a nivel sobre la calle Castro Barros

La mejora de 24 pasos a nivel vehiculares y 36 peatonales

31 km de cerramiento perimetral en zonas operativas de vías

3 estaciones con mejoras

El señalamiento integral de todo el ramal M

¿Cómo funciona el ramal Marinos de la Línea Belgrano Sur?

Los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circularán en septiembre con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano, por obras.

Además, SOF anunció que el sábado 13 y domingo 14 el servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano estará interrumpido por trabajos en el viaducto Tapiales - Bonzi.