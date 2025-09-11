Tren Mitre: el servicio se verá interrumpido por obras.

El Tren Mitre tendrá una interrupción de su servicio en distintos ramales durante el próximo fin de semana. La medida, que responde a trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura ferroviaria, impactará directamente en los viajes de miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según confirmaron las autoridades, la suspensión se dará por obras impulsadas por AUSA y coordinadas con Trenes Argentinos.

De esta manera, entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre inclusive, el servicio del Tren Mitre no funcionará en algunos de sus ramales habituales. La decisión busca facilitar el despliegue de maquinaria y equipos técnicos en puntos neurálgicos del recorrido, con el objetivo de garantizar mayor seguridad vial y mejorar la calidad del transporte ferroviario en el norte de la Ciudad y el conurbano.

¿Qué ramales del Tren Mitre se verán afectados y hasta cuándo?

El recorte del servicio abarcará por completo los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que permanecerán inactivos durante los tres días de intervención. La interrupción comienza el sábado 13 de septiembre y se extiende hasta el lunes 15 inclusive.

La línea Mitre de Trenes Argentinos se verá interrumpida por obras.

En paralelo, se confirmó que el ramal Tigre circulará con normalidad, manteniendo su recorrido completo durante esas jornadas. Esto permitirá absorber parte de la demanda de pasajeros que habitualmente utilizan las ramas suspendidas, aunque se espera mayor concentración de usuarios en los andenes y formaciones.

Además, el impacto de los trabajos no se limita al área metropolitana: los servicios de larga distancia que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán también quedarán cancelados desde el viernes 12 hasta el lunes 15. Incluso, el tren programado para regresar desde Rosario el martes 16 tampoco circulará, afectando a cientos de viajeros que tenían previsto trasladarse entre provincias.

¿Cuáles son las obras que interrumpen el servicio del Tren Mitre?

Los trabajos estarán concentrados en el tramo comprendido entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, donde se avanza con la ampliación del paso bajo nivel de la Avenida Del Fomentista. Allí se instalará un nuevo puente ferroviario, se renovarán las vías y se incorporarán estructuras de hormigón para reforzar la infraestructura existente.

La obra forma parte de un proyecto integral que busca agilizar el tránsito vehicular y garantizar cruces más seguros bajo las vías del Mitre. Al mismo tiempo, Trenes Argentinos aprovechará la suspensión para continuar con la modernización de señalamiento y telecomunicaciones en las estaciones Tres de Febrero y Colegiales, en el marco del “Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria”.

Por útlimo, desde Trenes Argentinos recordaron que las fechas previstas podrían sufrir modificaciones en caso de lluvias u otras condiciones climáticas adversas.