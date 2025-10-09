Eliminan una línea de colectivos histórica del AMBA: ¿Qué pasa con el recorrido?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la eliminación de la Línea 23 de colectivos, ya que pasará a ser parte de uno de los ramales de la Línea 115.
Las unidades que saldrán desde Plaza Once, no llegarán más a Retiro, por lo que se suprimirá el trayecto a Boedo. Además, se alargará el recorrido desde Villa Soldati por Avenida Cruz hasta el Barrio Olímpico (Avenida Escalada y Avenida Roca).
Desde el 1 de agosto del 2025, la Línea 23 había cambiado su razón social: dejó de ser Transportes Río Grande S.A. para ser de Transporte Automotor Riachuelo S.A. (TARSA), siendo este el primer paso para su ramalización.
"Se va a fusionar el recorrido. El Gobierno de la Ciudad nos pidió pasar por un recorrido que hacía falta", anticipó días atrás el presidente del conglomerado de Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, en diálogo con Ciudad de Bondis.
¿Cuáles son los nuevos ramales de la Línea 115?
A partir de la adhesión de la Línea 23, la Línea 115 presentará los siguientes tres ramales:
- Línea 115 - Recorrido A: Variación de parque móvil y variación de frecuencia.
La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada CUATRO (4) minutos TREINTA (30) segundos, ni inferior a UN (1) servicio cada SEIS (6) minutos TREINTA (30) segundos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.
- Línea 115 - Recorrido B (ex Línea 23 - Recorrido A): supresión parcial en zona de Retiro y prolongación en zona sur, con variación de parque móvil y frecuencia.
La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada DOCE (12) minutos, ni inferior a UN (1) servicio cada DIECISIETE (17) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.
- Línea 115 - Recorrido C: nuevo recorrido como desdoblamiento del recorrido A.
La frecuencia no podrá ser superior a UN (1) servicio cada VEINTE (20) minutos, ni inferior a UN (1) servicio cada VEINTIOCHO (28) minutos TREINTA (30) segundos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.