Tren Samiento: estos son los nuevos horarios de circulación

La alteración en la frecuencia de los servicios responde a los trabajos de mantenimiento y adecuación.

La empresa Trenes Argentinos activó el lunes los nuevos horarios de circulación del Tren Sarmiento que une la localidad bonaerense de Moreno con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y uno de los servicios de transporte público claves del AMBA.

La alteración en la frecuencia de los servicios responde a los trabajos de mantenimiento y adecuación desplegados en Liniers luego del descarrilamiento registrado hace más de una semana.

Desde Trenes Argentinos informaron que el viernes 21 y sábado 22, los trenes circularán con cronograma de sábados, el domingo 23 y lunes 24, con cronograma de domingos y feriados.

¿Cuáles son los nuevos horarios del Tren Sarmiento?

Con las formaciones enviadas a taller y trabajos que continúan sobre las vías a la altura de la estación Liniers, Trenes Argentinos compartió la nueva grilla de horarios del Tren Sarmiento, con la reducción de frecuencia, eliminación de los servicios rápidos y modificación de la operación habitual.

El esquema garantizará una unidad cada 14 minutos, lo que ya generó demoras y mayor concentración de pasajeros en andenes y vagones en sus primeras jornadas de empleo.

¿Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Sarmiento?

El incidente ocurrido el 11 de noviembre, cerca del paso a nivel de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, dejó 20 heridos y obligó a evacuar de manera urgente a los pasajeros.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, dispuso iniciar actuaciones por interrupción a los medios de transporte. Además, solicitó a la unidad de accidentología la realización de distintas pericias. Entre ellas, un pedido de informe de alcoholemia al conductor del tren.

"No es una falla humana, es un problema técnico”, enfatizó el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en diálogo con El Destape 1070.

En la misma línea, el dirigente ferroviario detalló: "Cuando está pasando el tren, se acciona el cambio en los dos últimos vagones. Entonces, dos vagones van por una vía y el resto por otra. Produce un descarrilamiento grande”.