La Línea Sarmiento anunció cambios en su recorrido este fin de semana: cómo será la alteración del servicio.

Los usuarios de la Línea Sarmiento deberán reorganizar sus viajes este fin de semana debido a una nueva modificación en el servicio del ramal Once–Moreno. La medida, informada por la Trenes Argentinos, responde a tareas de mantenimiento y renovación de vías en un tramo clave del recorrido.

Según se detalló, tanto el sábado 28 como el domingo 29 las formaciones no circularán entre las estaciones Merlo y Moreno durante varias horas. Como consecuencia, los trenes funcionarán con recorrido limitado, teniendo a Merlo como estación cabecera provisoria en ese período.

A qué hora comenzará la interrupción del servicio de la Línea Sarmiento este fin de semana

El sábado, la interrupción comenzará pasado el mediodía, luego de la salida de las últimas formaciones que completarán el trayecto completo. A partir de entonces, el servicio quedará reducido y operará con frecuencias más espaciadas entre Once y Merlo, además de registrarse cancelaciones parciales en estaciones intermedias.

En tanto, el domingo la afectación se extenderá desde el inicio de la jornada y se mantendrá hasta las primeras horas de la tarde. Recién después de ese horario se reanudará de forma progresiva el servicio completo hasta Moreno. Desde la empresa explicaron que los trabajos apuntan a mejorar la seguridad operacional y optimizar la circulación de los trenes a largo plazo, aunque en lo inmediato implican complicaciones para los pasajeros habituales del oeste del conurbano bonaerense.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo las formaciones de la Línea Sarmiento no circularán entre las estaciones Merlo y Moreno durante varias horas.

Durante el corte, quienes necesiten trasladarse hasta estaciones como Paso del Rey o Moreno deberán recurrir a medios alternativos, principalmente líneas de colectivos, que en ocasiones anteriores no lograron absorber toda la demanda. Las interrupciones programadas en la Línea Sarmiento se repiten con frecuencia en las últimas semanas, en el marco de un plan de obras que incluye renovación de vías, señalamiento y mejoras en la infraestructura ferroviaria.

Sin embargo, los usuarios vienen manifestando su malestar por la reiteración de cortes y los cambios en los cronogramas, especialmente durante los fines de semana. Desde Trenes Argentinos recomendaron a los pasajeros consultar los canales oficiales antes de viajar para verificar horarios y posibles modificaciones de último momento.