Milagro en el Sarmiento: motorman salvó a un adolescente que se arrojó a las vías

El conductor pudo activar el freno de emergencia y evitó la muerte de un joven de 15 años.

El pasado jueves alrededor del mediodía un joven de 15 años intentó suicidarse tirándose bajo un tren en movimiento en Liniers, pero los reflejos del motorman le salvaron la vida ya que alcanzó a aplicar los frenos de emergencia. Personal de Trenes Argentinos rápidamente activó los protocolos de asistencia al adolescente, que fue trasladado sin heridas al Hospital Santojanni. Las impactantes imágenes fueron difundidas por Trenes Argentinos.

El hecho, que pudo convertirse en una tragedia, ocurrió el pasado jueves a las 11.30 hs en el paso a nivel Barragán, ubicado en el barrio de Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tren de la línea Sarmiento transitaba lentamente en dirección hacia el oeste de conurbano bonaerense cuando un menor de 15 años se arrojó al paso de la formación en el preciso instante en el que atravesaba el cruce vehicular. La atención y los rápidos reflejos del conductor de la formación para activar el freno de emergencia impidieron el triste final.

En las tremendas imágenes se puede observar cómo el adolescente espera a último momento para tirarse bajo la formación que pasaba. También se ve la frustración del joven por la situación, que contó con el personal de Trenes Argentinos activando los protocolos correspondientes para asistir al adolescente y darle intervención al Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). El mismo SAME luego trasladó de forma preventiva al joven al hospital Santojanni, aunque confirmaron que no sufrió heridas.

A su vez, desde Trenes Argentinos informaron que tanto el personal de conducción como el que protege las barreras se encuentra para intervenir en esta clase de situaciones y así evitar desenlaces fatales. Uno de los principales problemas que atraen los pasos a nivel que aún se pueden observar en las distintas líneas de trenes argentinas son los intentos de suicidio y los accidentes que incluyen vehículos de todo tipo.

El ex Centro de Asistencia al Suicida mantiene la atención llamando de forma gratuita al 135 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires o al 5275-1135 en el resto del país. Ante el peligro inminente, los especialistas también recomiendan comunicarse con el 107 desde Capital Federal, o contactarse con el SAME, así como también en otras localidades que cuenten con el Servicio. Desde el resto del país también pueden comunicarse con el 911. En este link se pueden encontrar los distintos hospitales del AMBA que cuentan con servicio de salud mental.