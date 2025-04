Día del Trabajador: la UTA confirmó qué colectivos no van a funcionar este 1 de mayo

La UTA (Unión Tranviarios Automotorste) anunció que 1 de mayo de 2025, Día del Trabajador, no todos los colectivos van a funcionar. Los colectivos son el medio de transporte público más utilizado en todo el país, incluso más que los trenes y subtes. Millones de personas de diferentes puntos de Argentina dependen de este transporte para movilizarse, pero en esta fecha en particular, algunos no prestarán servicio.

Desde la UTA Olavarría informaron que las empresas Tu Bus y Las Sierras no van a funcionar este jueves 1 de mayo. Así lo hicieron saber a través de un comunicado que difundieron en sus perfiles oficiales. La Unión Tranviarios Automotor delegación Olavarría informó que no habrá servicio de colectivos en la ciudad y sus localidades.

“Informamos a nuestros usuarios que, con motivo del Día del Trabajador, el 1º de mayo las empresas Tu Bus y Las Sierras no prestarán servicio”, indicaron en el mensaje. Además, agregaron que "esta decisión ha sido consensuada con el Municipio y se ha tomado para conmemorar esta importante fecha”. “Agradecemos su comprensión y les deseamos un feliz Día del Trabajador", cierra el comunicado.

Qué líneas de colectivo aumentarán sus boletos en mayo

Los colectivos volverán a tener un aumento del boleto en mayo de casi un 6%, tanto para las líneas que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como para las que circulan solamente en los municipios del AMBA en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una nueva aplicación de la fórmula implementada en ambas jurisdicciones entre enero y febrero pasado. Tanto la administración porteña de Jorge Macri como la bonaerense de Axel Kicillof definieron que el boleto de colectivos aumentaría de manera indexada.

Esta fórmula define que los colectivos aumentarán según la inflación del penúltimo mes (marzo) más un 2%. En marzo, la suba de precios en CABA fue de un 3,7%, por lo que allí el boleto subirá un 5,7% en mayo. En el Gran Buenos Aires, en tanto, la inflación de marzo fue de un 3,9%, por lo que en esa jurisdicción el boleto aumentará en mayo un 5,9%.

Será el tercer aumento consecutivo para CABA y PBA, luego de la suba del boleto de un 10% en marzo y de aproximadamente un 4,4% en abril. En cambio, la mayoría de los colectivos, que cruzan el límite entre CABA y el conurbano, es decir las denominadas "líneas nacionales", no aumentarán el boleto en mayo, ya que su administración depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, la cual hasta ahora no anunció subas en el boleto.

En CABA, las líneas de colectivos que tendrán este aumento del 5,7% en el boleto son solo las 31 que realizan todo su recorrido dentro del territorio porteño, sin cruzar a la Provincia. Estas son la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En PBA, las líneas que tendrán un aumento del boleto del 5,9% son las denominadas con números mayores al 200. Es decir, las que solamente circulan dentro de municipios del conurbano bonaerense, sin cruzar a CABA.