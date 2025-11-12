Desde este miércoles 12 de noviembre, las unidades de la Línea 78 hacia Chacarita aplicarán cambios en la zona comprendida entre Av. Warnes y Av. del Campo.

La empresa Los Constituyentes S.A.T. efectivizó este miércoles 12 de noviembre la modificación del recorrido de la línea de colectivos 78.

El cambio iniciado desde las 9 horas a disposición del Ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, afecta al tránsito de las unidades en la zona comprendida entre Av. Warnes y Av. del Campo hacia el barrio porteño de Chacarita.

La alteración se suma también a la realizada en septiembre a la altura de La Paternal debido a la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Warnes y Donato Álvarez, junto con la incorporación de dos nuevas paradas.

¿Cómo es el nuevo recorrido de la Línea 78?

Nuevo recorrido: Av. Warnes/ Punta Arenas/ Av. Elcano/ Av. del Campo/ Su ruta.

Paradas: Av. Warnes y Av. de los Constituyentes - Punta Arenas y Bauness - Av. Elcano y Ávalos - Av. Elcano y Av. del Campo.

Recorrido de la Línea 78

Ramal A por Charlone

Ida.

Desde Av Dorrego y Av Corrientes por Dorrego, Av Guzmán, Av Jorge Newbery, Av Corrientes, Av Guzmán, Av Elcano, Av Del Campo, Paz Soldán.



Donato Álvarez, Av Warnes, Av Chorroarín, ingreso a Metrobús Av San Martín, cruce General Paz, Av Libertador General San Martín, Perdriel, Campos, Dr Ramón Carrillo.



Av Presidente Perón, Dr Ramón Carrillo, Intendente Alvear, Congreso, Adelina Hué, Bolivia, Intendente Alvear, Córdoba, Pacífico Rodríguez, Alvear, Charlone, Moreno, Paraná hasta Comandante Piedrabuena.



Regreso.

Desde Paraná y Comandante Piedrabuena por Comandante Piedrabuena, El Indio, Avellaneda, Italia, Moreno, Sarmiento, Lavalle, Independencia, Marengo, Las Heras, Juan Bautista Alberdi.



Casares, Leandro N Alem, Las Piedras, Jujuy, San Lorenzo, Mitre, Pellegrini, Belgrano, San Martín, María Asunta, Dr Manuel Rouco, Rodríguez Peña.



Av Libertador General San Martín, cruce General Paz, ingreso al Metrobús Av San Martín, salida del Metrobús altura Chorroarín.



Av Chorroarín, Av Warnes, Av Donato Álvarez, Elcano, Av Del Campo, Av Elcano, Av Guzmán, Av Corrientes hasta Av Dorrego.

Ramal B por Estación Chilavert

Ida.

Desde Av Dorrego y Av Corrientes por Dorrego, Guzmán, Av Jorge Newbery, Av Corrientes, Guzmán, Av Elcano, Av Del Campo, Paz Soldán, Av Donato Álvarez



Av Warnes, Av Chorroarín, ingreso al Metrobús Av San Martín, cruce General Paz, Av Libertador General San Martín, Perdriel, Campos, Ramón Carrillo, Av Presidente Perón



Dr Ramón Carrillo, Intendente Alvear, Congreso, Adelina Hué, Bolivia, Intendente Alvear, Córdoba, Pacífico Rodríguez, Moreno, Paraná hasta Comandante Piedrabuena.



Regreso.

Desde Paraná y Comandante Piedrabuena por Piedrabuena, El Indio, Avellaneda, Italia, Moreno, Lacroze, Lavalle, Independencia, Marengo, Las Heras, Juan Bautista Alberdi, Intendente Casares.



Leandro N Alem, Las Piedras, Jujuy, San Lorenzo, Mitre, Pellegrini, Belgrano, San Martín, María Asunta, Dr Manuel Rouco, Rodríguez Peña, Av Libertador General San Martín, cruce General Paz.



Ingreso al Metrobús Av San Martín, salida altura Chorroarín, Av Chorroarín, Av Warnes, Donato Álvarez, Elcano, Av Del Campo, Elcano, Av Guzmán, Av Corrientes hasta Av Dorrego.

Ramal C por Metrobús Ruta 8

Ida.

Mismo recorrido ramal A hasta cruce General Paz, Av Libertador General San Martín, Perdriel, Campos, Ramón Carrillo, Av Presidente Perón, Ramón Carrillo, Las Piedras.



Ídolo Uno, San Lorenzo, Industria, 9 de Julio, 2 de Abril, Libertador General San Martín, Av Brigadier Juan Manuel de Rosas - Ruta Provincial 4.



Ingreso a Metrobús Ruta 8 altura Av Márquez, salida carriles exclusivos altura Ituzaingó, Ituzaingó, Congreso, Río Pilcomayo hasta Av Eva Duarte de Perón - Ruta 8.



Regreso.

Desde Río Pilcomayo y Av Eva Duarte (Ruta 8) por Río Pilcomayo, ingreso a Metrobús Ruta 8, salida de carriles exclusivos altura Av Bernabé Márquez



Av Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 4), Libertador General San Martín, Reconquista, 25 de Mayo, Maipú, 9 de Julio, Vicente López.



26 de Julio de 1890 (Ex Olavarría), José Hernández, Diagonal Jorge Ramos, San Lorenzo, Ídolo Uno, Francisco Hué, Leandro N Alem, Las Piedras, Jujuy.



San Lorenzo, Mitre, Pellegrini, Belgrano, San Martín, María Asunta, Manuel Rouco, Rodríguez Peña, Av Libertador General San Martin, cruce General Paz, continuando mismo recorrido ramal A.