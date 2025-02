Vuelve el histórico Mercedes Benz "Hormiga Negra": así es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

Cómo es el histórico Mercedes Benz "Hormiga Negra" en su modelo 2025.

El Mercedes Benz "Hormiga Negra" reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, regresa completamente renovado tras haber sido un modelo de camioneta liviana producida en Argentina en la década de 1960. Se fabricó en la planta de González Catán y fue diseñado para el trabajo urbano y rural. En esta oportunidad, reinventa la icónica camioneta argentina con tecnología moderna, ofreciendo versiones eléctrica e híbrida para mayor eficiencia y menor impacto ambiental. Mantiene su espíritu de trabajo con gran capacidad de carga y tracción, mientras que su diseño mezcla lo clásico con lo innovador. Fabricado con materiales reciclables y componentes nacionales, este modelo busca posicionarse como un referente de la movilidad sustentable en Argentina y la región.

Tecnología y Confort

Tablero digital con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Asistente de conducción semiautónomo con frenado automático y alerta de colisión.

Cámara 360° y sensores de estacionamiento.

Suspensión reforzada para máxima estabilidad en terrenos irregulares.

Sistema de climatización dual para mayor confort.

Motor y Rendimiento

Motor eléctrico de 200 CV con autonomía de 400 km por carga.

de 200 CV con autonomía de 400 km por carga. Versión híbrida con motor diésel 2.0L y asistencia eléctrica para mayor eficiencia.

Capacidad de carga de 1.500 kg, ideal para uso urbano e industrial.

Tracción 4x2 y 4x4 con modos de manejo optimizados.

Producción Local y Sostenibilidad

Fabricado en Argentina con un 70% de componentes nacionales.

Baterías de litio producidas en Jujuy, promoviendo la industria local.

Materiales reciclables en su carrocería y tapizados ecológicos.

Baja huella de carbono con un enfoque en movilidad sustentable.

Así es el modelo 2025 del Mercedes Benz "Hormiga Negra" histórico de los años 60.

Precio estimado: USD 35.000 para la versión eléctrica, USD 28.000 para la híbrida.

para la versión eléctrica, para la híbrida. Disponible en concesionarios Mercedes-Benz de Argentina y exportación a Latinoamérica.

Diseño y Resistencia

Inspiración retro con líneas robustas y parrilla clásica.

Faros LED redondos que evocan la versión original.

Caja de carga modular adaptable a diferentes tipos de trabajo.

Chasis reforzado en acero de alta resistencia

Cuáles son los autos que no pueden circular en 2025 en Argentina

En 2025, las normas de tránsito en Argentina serán estrictas con respecto al estado de los vehículos y su documentación. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo uno de los requisitos fundamentales para garantizar la circulación legal y segura en todo el país. Este trámite, obligatorio para todos los vehículos, asegura que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Los autos que no realicen la VTV en el plazo estipulado no podrán circular en regla, lo que los expone a sanciones económicas importantes y posibles complicaciones legales. Además, las autoridades de tránsito están autorizadas para retener la licencia de conducir a quienes sean detectados circulando sin la VTV al día. Esta medida tiene como objetivo no solo proteger a los conductores, sino también reducir riesgos en las rutas y calles de Argentina.

En Argentina, cualquier vehículo que no haya realizado la VTV obligatoria en tiempo y forma quedará inhabilitado para circular en 2025. Esto incluye:

Autos particulares : Todos los vehículos livianos deben pasar la inspección según los plazos establecidos.

: Todos los vehículos livianos deben pasar la inspección según los plazos establecidos. Camiones y utilitarios : Estos vehículos, esenciales para el trabajo y transporte, también deben cumplir con la normativa, sin excepción.

: Estos vehículos, esenciales para el trabajo y transporte, también deben cumplir con la normativa, sin excepción. Motos: Incluso las motos con cilindrada superior a 50cc deben realizar la VTV.

La VTV verifica elementos esenciales como frenos, luces, neumáticos y emisiones de gases, entre otros. Los vehículos que no cumplan con estos estándares no solo estarán fuera de regla, sino que también representan un riesgo para la seguridad vial y el medio ambiente.