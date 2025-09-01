Impactante video: un hombre chocó contra el Metrobus en Flores por estar alcoholizado

En esta madrugada y bajo la intensa lluvia que atravesaba la ciudad, un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y se estrelló contra la plataforma del Metrobús. El accidente se produjo en la Avenida Rivadavia, entre las calles Gral. José Gervasio Artigas y Estado Plurinacional de Bolivia.

Tras el operativo policial y mientras una grúa se llevaba el auto que protagonizó el incidente, se le realizó un test de alcoholemia al conductor, el cual determinó que su nivel de alcohol en sangre era de 1.41 gramos (un nivel de intoxicación severa).

Afortunadamente, no habían peatones en la parada del colectivo, por lo que el incidente no produjo victimas. El conductor, por su parte, solo sufrió heridas leves y la destrucción parcial de su vehículo.

Los preocupantes datos de seguridad vial

Si bien el incidente producido no tuvo fallecidos, resulta imposible no recordar los alarmantes datos que año a año arroja la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Según la agencia, el año pasado se registraron un total de 4027 muertes en accidentes de transito. Argentina posee uno de los índices mas altos en muertes por accidentes de transito y la agencia afirma que ocurren al rededor de once muertes por día en siniestros viales.

Esta problemática no solo se ve reflejada en los datos de la ANSV. En CABA, el SAME registró un total de 12.351 pacientes provenientes de incidentes viales entre el 1° de Enero y el 31 de Julio de 2025. Lo que promedió 1764 personas por mes y 82 atenciones diarias.

Ley de alcohol cero

Cabe recordar que en el año 2023 se impulsó una ley que establecía tolerancia cero de alcohol para manejar cualquier tipo de vehículo en rutas nacionales. No obstante, CABA mantuvo su legislación propia en cuanto a la tolerancia de alcohol, alegando que ya habían endurecido sus sanciones con respecto al tema.

El limite permitido de alcohol en sangre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 0.5 gramos por litro de sangre. Para profesionales y principiantes durante los dos primeros años de conducción, el limite es cero.

El choque en Recoleta de un colectivo

En julio pasado, un colectivo de la linea 12 se estrelló contra un semáforo en la intersección de Avenida Santa Fe y Ecuador.

El brutal accidente dejó alrededor de 12 heridos y fue tendencia por los impactantes videos que registraron el momento. Afortunadamente el incidente tampoco contó con victimas fatales.