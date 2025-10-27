La dama de blanco, la leyenda fantasmal del puente donde cayó el micro en Misiones

Uno de los mitos con tintes fantasmales es la presencia de una misteriosa mujer de blanco que se le aparece por las noches a los conductores cuando llegan a la zona del puente.

El último domingo la provincia de Misiones se vio conmocionada por un trágico accidente en el que murieron 10 personas y 29 resultaron heridas, algunos de ellos de gravedad, tras chocar un micro de larga distancia de la empresa Sol del Norte cayó a un arroyo tras chocar con un auto. El hecho se produjo sobre el puente del arroyo Yazá, un lugar que en las últimas horas cobró notoriedad no solo por el accidente, sino por un mito fantasmal.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, cuando el colectivo, que transportaba a unos 50 pasajeros, impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, perdió el control y desbarrancó hacia el arroyo Yazá. Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del auto, además de seis hombres y tres mujeres que viajaban en el micro. A partir de los distintos mitos que hay sobre el puente, los lugareños intentan explicar algunos accidentes graves.

Uno de los mitos con tintes fantasmales es la presencia de una misteriosa mujer de blanco que se le aparece por las noches a los conductores cuando llegan a la zona del puente. Esta historia data de fines de la década de 1980, cuando una joven que a días de concretar su casamiento, pero se cayó del camión de su padre y murió en el lugar.

El fantasma del puente del arroyo Yazá

La mujer, identificada como Margarita, tenía 18 años, y se había comprometido con un joven, cuya relación no tenía la aprobación de su padre. Una noche, cuando Margarita y su padre regresaban, él realizó un último intento para que ella desistiera de la idea de casarse, pero todo terminó en una discusión.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, cuando el colectivo, que transportaba a unos 50 pasajeros, impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, perdió el control y desbarrancó hacia el arroyo Yazá.

Nunca quedó claro si la mujer se arrojó del camión en movimiento o si se abrió la puerta accidentalmente en la curva que está cerca del puente, lo que provocó su caída. Desde entonces, su alma permanecería en el lugar. Además de esta historia, hay otra versión que explica por qué aparece constantemente el fantasma de una mujer sobre la ruta.

Otras versiones de la mujer fantasma

Se trataría de Antonia Pacheco, una maestra de la zona. Ella habría tenido una relación con el capataz de un establecimiento, sin saber que estaba casado. La mujer se decidió quitarse la vida tras saber de la situación marital de este, y porque también se negó a reconocer el hijo que ella estaba gestando.

Antonio sería la que aparece con más frecuencia en la zona, está asustada y pide ayuda. Los lugareños del lugar sostienen que "no le quiere hacer mal a nadie", pero muchos le tienen miedo. Las historias de fantasmas que aparecen sobre el puente indican que la presencia de mujeres al frente de los vehículos, provocando volantazos y frenadas bruscas, que muchas veces terminan en trágicos accidentes.