En la madrugada del domingo, un brutal accidente ocurrió en la provincia de Misiones, cuando un micro de larga distancia de la empresa "Sol del Norte" cayó a un arroyo luego de chocar con un auto particular. El incidente hasta el momento cuenta con nueve victimas y 14 personas hospitalizadas con heridas de diferente gravedad, entre ellas Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del vehículo. Ahora se conoció que Ortiz estaba alcoholizado, según determinó el examen toxicológico.

En el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en la provincia del noreste argentino, las autoridades investigan, además, un mensaje de voz enviado por Ortiz antes de estrellarse contra el micro. El audio habría sido enviadominutos antes del fatal accidente y podría dar información relevante acerca del contexto en el cual se dio la brutal tragedia.

Si bien las primeras hipótesis del caso suponían que, debido a la intensa neblina al momento del accidente, los conductores podrían haber visto reducida su visibilidad, lo cierto es que el audio que en este momento analizan los investigadores, da un panorama un tanto diferente acerca de la situación del conductor del Ford Focus que colisionó contra el micro.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, reza el mensaje de voz enviado por Gonzalo Ortiz momentos antes de impactar contra el micro de la empresa Sol del Norte.

El incidente se dio en la mañana del domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro en el que viajaban 50 pasajeros, chocó contra el Ford Focus de Ortiz, que venía por la mano contraria. Lo que produjo que el colectivo perdiera el control y cayera al arroyo Yazá.

Información recabada por el medio El Territorio, de Misiones, indica que el celular fue entregado a la Secretaría de Apoyo a investigaciones Complejas (SAIC) y se espera que sea peritado en las próximas horas. Por su parte, también se esperan los resultados de los test de alcoholemia, los cuales se le realizaron tanto al chofer del micro como a Ortiz. Se espera obtener respuestas en las próximas horas.

Las víctimas y los heridos en el incidente

Esta tragedia ocurrida en la provincia de Misiones se llevó la vida, hasta el momento, de nueve personas. Las mismas fueron identificadas como: Gabriela Paola García, (26); Magalí Lilén Belén Amarilla, (22); Katia Butvilofsky, (24); Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34); Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Al mismo tiempo, según la lista dada a conocer por las autoridades, los heridos constan de catorce pacientes, los cuales permanecen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Madariaga de Posadas.

Por último, el detalle del informe elaborado por la médica policial, Mariana Rippel, establece: "Diez personas continúan internadas en el Hospital SAMIC de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, bajo seguimiento médico permanente".