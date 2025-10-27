Brutal femicidio en Misiones: un policía asesinó a su expareja, se atrincheró, dejó un video y se suicidó

El femicidio de Daiana Raquel Da Rosa generó conmoción en la provincia de Misiones. Su ex pareja, Natanael Comes, la asesinó en su vivienda de la ciudad misionera de Comandante Andresito y luego se disparó en la cabeza.

Tanto la víctima como el victimario pertenecían a las fuerzas de seguridad provinciales. Tras los hechos Comes fue trasladado de emergencia al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad del impacto de bala.

Cuando la Policía llegó a la casa de Daiana, Comes se había atrincherado y estaba trasmitiendo en vivo los hechos desde su propio celular. Ante sus compañeros de trabajo, se despidió y se disparó.

El femicidio de Daiana

Natanael Comes asesinó a su expareja Daiana Raquel Da Rosa alrededor de las 10 de la noche en una vivienda del barrio 80 Viviendas, donde vivía la mujer policía. Según los vecinos, antes habían escuchado gritos y pedidos desesperados de ayuda provenientes del interior de la casa. Aunque rápidamente alertaron a las fuerzas de seguridad y de manera veloz llegó un patrullero, Daiana ya estaba muerta.

Cuando los agentes entraron en la vivienda pudieron ver a la mujer asesinada, con heridas de bala en el torso y en el cuello. El femicida se había disparado y se encontraba en grave estado.

Las primeras impresiones de la causa estiman que la víctima y el agresor habían mantenido una relación de pareja que había finalizado recientemente, aunque seguían en contacto. No había denuncias previas por violencia de género ni ninguna medida judicial de restricción entre ellos, pero los investigadores sospechan que el ataque fue premeditado.

La Unidad Regional V quedó a cargo del caso, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción correspondiente. En la vivienda de la víctima se realizaron pericias balísticas, distintas tomas de muestras y relevamientos fotográficos con el fin de reconstruir la escena del crimen y los hechos que antecedieron los disparos.

El cuerpo de Da Rosa fue trasladado a la morgue judicial para poder someterlo a una autopsia.

La repercusión del caso en Misiones

El femicidio de Daiana generó una profunda conmoción dentro de las fuerzas de seguridad y en toda la comunidad de Comandante Andresito, donde la víctima era muy querida por su tarea en la Comisaría de la Mujer.

Desde la institución policial expresaron su más profundo pesar por el asesinato de la agente y extendieron su abrazo a los familiares, amigos y allegados de la víctima.