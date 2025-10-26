Tragedia en Misiones: Al menos nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo

Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo.

Una tragedia sacudió la madrugada de este domingo en Misiones. Un micro de larga distancia de la empresa Sol del Norte cayó a un arroyo tras chocar con un auto particular, dejando al menos nueve personas muertas y más de 30 heridas.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, cuando el colectivo, que transportaba a unos 50 pasajeros, impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, perdió el control y desbarrancó hacia el arroyo Yazá. Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del auto, además de seis hombres y tres mujeres que viajaban en el micro.

Según informaron fuentes oficiales, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Madariaga de Posadas en grave estado, mientras que otros 29 permanecen internados en distintos centros de salud de la zona. “El operativo continúa y no se descarta que la cifra de víctimas aumente con el correr de las horas”, confirmaron desde la Policía de Misiones.

Cómo fue el accidente en Misiones, que dejó al menos nueve muertos

El accidente se produjo en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad, lo que habría sido un factor determinante en el impacto. En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, Bomberos de la Policía y Voluntarios, la División Seguridad Vial y Policía Científica, quienes coordinan las tareas de rescate e identificación de las víctimas.

Bomberos rastrearon a los fallecidos en el accidente de Misiones.

Desde la fuerza provincial señalaron que la empresa aún no entregó la lista completa de pasajeros, por lo que continúa el trabajo para identificar a los fallecidos y heridos.

La Ruta Nacional 14 permanece parcialmente habilitada, con un solo carril en funcionamiento. Las autoridades pidieron evitar la circulación por la zona y mantener la máxima precaución para no entorpecer las tareas de emergencia.