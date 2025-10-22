Buscan a una mujer que desapareció el Día de la Madre en Misiones

La mujer está desaparecida desde la tarde del domingo.

Desde el domingo, una joven de 25 años es intensamente buscada en Misiones. La mujer desapareció durante el festejo por el Día de la Madre en la ciudad de Oberá, donde se encontraba con sus padres y su hija mayor.

La mujer identificada como Viviana Soledad Barboza reside en el barrio Esperanza de Oberá. El domingo por la tarde, ella, junto a su hija mayor y padres, abordó una combi que los trasladó hasta la zona céntrica de la ciudad misionera, donde se realizaban festejos por la fecha.

"Si alguien la retiene en contra de su voluntad, que la deje venir, porque su familia la necesita", pidió Ramón Barboza, padre de la joven y quien denunció la desaparición. Hasta este mediodía no tuvieron datos, rastros ni novedades sobre el paradero de Viviana.

De acuerdo a la denuncia realizada por su padre, la familia disfrutaba de un espectáculo cuando Viviana les dijo que iba al baño, le entregó el celular a su hija y se dirigió hacia el sector donde se encontraban los sanitarios. Sin embargo, la joven no volvió. Preocupados por la demora, la familia se acercó a la zona y al no encontrarla comenzaron a buscarla, pero nadie pudo darles información al respecto.

¿Qué pasó con Viviana Soledad Barboza?

"Tipo 20 horas se va, no sabemos más nada de ella. Estamos desesperados, tiene familia, tres chicos, todos la esperamos", aseguró Ramón a medios locales. "Nadie sabe nada, los contactos de ella, mis conocidos, nadie la vio caminando, y a nosotros nos desespera porque no tenemos noticias".

Tras no encontrar a Viviana en la zona de festejos, sus padres y su hija volvieron al barrio con la esperanza de que Viviana haya vuelto por sus propios medios, pero no fue así.

Al momento de su desaparición, Viviana vestía un jean blanco, remera negra, campera negra y zapatillas rojas. Mide aproximadamente 1,65 metros de altura.

Uno de los datos que aportó el padre de Viviana es que su hija había tenido una relación paralela con un joven que residía en la localidad de Panambí, en la frontera con Brasil. Si bien Ramón consiguió el contacto, el joven le aclaró que habían cortado vínculo hace meses.

Por su parte, la Policía de Misiones verificó que Viviana no se encontraba en la casa de aquel hombre y en la de sus familiares. Otro de los datos que obtuvieron los investigadores es que la mujer había sido vista en una plazoleta junto a otro individuo de identidad desconocida la semana pasada.

Ramón pidió que se revisen las cámaras de seguridad del municipio y que se analicen todas las posibles pistas. "Había un dron, pedimos que nos ayuden a ubicarla", insistió. Por el momento, la búsqueda se mantiene en la zona centro de Misiones e intentan recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad de la plazoleta para identificar al hombre con el que se encontraba.