Tragedia en Panamericana: tras un violento choque, murió una nena de 2 años

Durante la mañana de este sábado, se registró un trágico accidente en la autopista Panamericana que dejó el saldo de una nena fallecida y otras tres personas heridas. La pequeña de dos años viajaba en el auto de sus padres, ambos de 27, que fue chocado por una camioneta a la altar del kilómetro 31 sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este sábado. El vehículo en el que viajaba la pequeña fallecida, un Volkswagen Gol negro, sufrió un desperfecto mecánico y debió frenarse en el medio de la autopista. En él se encontraban: el conductor, identificado como Juan Manuel Toloza; su pareja Camila Martínez y su hija, Ainoa. Tras quedar detenidos sobre el segundo carril rápido, fueron embestidos por una camioneta Renault Captur conducida por un hombre de 49 años.

La niña de 2 años falleció en el momento luego del impacto mientras que su mamá debió ser trasladada de urgencia con lesiones graves al hospital de Pablo Nogués. En el parte médico se indicó que presenta fractura de pelvis y compromiso en el vaso aunque estaba consciente al momento del ingreso. Los dos hombres, por su parte, fueron derivado al Hospital de Pacheco con lesiones leves.

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