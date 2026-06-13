Tragedia en Chubut: una nena de 5 años murió tras el ataque de un perro

Una nena de 5 años murió este sábado al mediodía tras el ataque de un perro callejero en Playa Magagna, en Rawson, Chubut, donde estaba de vacaciones con su familia. La niña, que falleció pese a la asistencia médica, fue hallada por el padre al salir de la casa que alquilaban para pasar el fin de semana largo.

El hecho se produjo entre las 14 y las 14.30 horas en las afueras de una vivienda que la familia, oriunda de Trelew, había alquilado para vacacionar, según el medio local Jornada. De acuerdo con los primeros datos, nadie escuchó gritos ni ruidos que alertaran sobre la situación. Fue el padre quien, al salir de la casa, observó al perro sujetando a la niña.

Las heridas que sufrió resultaron de extrema gravedad y, pese a que fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, la niña falleció pocos minutos después del ataque.

Cómo fue el ataque

Tras el hecho, que conmocionó a vecinos y turistas del lugar, se dio aviso a la Policía, que acudió junto a la fiscal Laura Castagno, quienes preservaron la escena y recolectaron pruebas. Según trascendió, el animal presentaba manchas de sangre en la zona del cuello.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se trataría de un perro vagabundo de tamaño mediano, sin raza definida, que desde marzo era visto con frecuencia recorriendo distintos sectores de Playa Magagna.

La fiscal señaló que se están realizando averiguaciones para establecer si tenía propietario o si se trataba de un animal sin dueño identificado.