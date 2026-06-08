Trabajadores de una metalúrgica realizaron un paro por atrasos salariales

Protesta por atrasos salariales en una importante metalúrgica.

Los trabajadores de una importante metalúrgica realizaron un paro de actividades en reclamo por el atraso en los sueldos en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Metalnor SRL, ex Aceros Zapla, que tiene su planta en Palpalá, Jujuy, y que tomó la decisión de volver a fraccionar el pago de salarios lo que desató un nuevo conflicto laboral en la fábrica.

Los trabajadores de la empresa resolvieron no ingresar a sus puestos durante la mañana y comenzaron una medida de fuerza para reclamar la regularización de los haberes, luego de ser notificados de que cobrarán nuevamente sus sueldos en dos tramos.

La determinación de la compañía fue comunicada mediante una nota interna dirigida al personal. En el documento la empresa informó que el salario correspondiente a mayo sería abonado de manera "excepcional" bajo un esquema de pago dividido: un primer depósito equivalente al 70 por ciento del sueldo neto y un segundo desembolso por el 30 por ciento restante, sin una fecha concreta de acreditación.

El comunicado de la empresa tras fraccionar el sueldo

"Estamos trabajando para que este saldo se acredite en el menor tiempo posible", señaló la firma en el comunicado distribuido entre los empleados. Además, sostuvo que la medida responde al "actual contexto desafiante que atraviesa la industria" en el contexto de crisis económica y aseguró que busca preservar la operatividad de la planta y las fuentes de trabajo.

La explicación no logró desactivar el malestar de los operarios. Según denunciaron los trabajadores, se trata del tercer mes consecutivo en que los salarios son abonados de manera parcial, una situación que venían reclamando sin obtener respuestas satisfactorias.

La protesta comenzó alrededor de las seis de la mañana, cuando los empleados decidieron permanecer fuera del establecimiento junto a representantes gremiales. El reclamo apunta tanto al pago completo de los haberes como a una solución de fondo para una situación que, según afirman, se repite desde hace meses.

Pocas horas después del inicio de la medida, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para intentar desactivar el conflicto. Sin embargo, los trabajadores rechazaron la disposición y cuestionaron que la primera audiencia haya sido fijada para varios días después, cuando consideran que la situación requiere respuestas inmediatas.

Desde el sector de los empleados sostienen que la tensión viene creciendo desde hace tiempo por el deterioro de las condiciones laborales y los retrasos en los pagos. También recuerdan que la empresa forma parte del entramado industrial beneficiado por distintos incentivos y exenciones impositivas otorgadas por la provincia.

Mientras continúa el conflicto, reclaman una instancia de negociación urgente que permita garantizar el cobro íntegro de los salarios y evitar que el esquema de pagos en cuotas termine consolidándose como una práctica habitual dentro de la compañía.