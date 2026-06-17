Tiene paisajes increíbles y festeja la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino: el lugar para conocer

Tiene paisajes increíbles y festeja la Fiesta Nacional del Chocolate: el lugar para conocer

Entre los diferentes destinos argentinos se encuentra uno ideal para hacer una escapada o vacacionar: Villa General Belgrano. Ubicada en Córdoba, la ciudad no solo se destaca por sus paisajes ideales para conocer en cualquier época del año, sino también por celebrar la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino que se realizará durante todo julio.

Villa General Belgrano festeja la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino con entradas gratis

Caracterizado por sus paisajes que parecen sacados de un cuento, Villa General Belgrano es un gran destino cordobés para ir en vacaciones de invierno. Y este año, además de sus postales naturales, se podrá disfrutar de las mejores versiones del chocolate con la fiesta nacional. El evento se realizará del 4 al 26 de julio con entrada libre y gratuita en el Salón de Eventos, ubicado en Julio A. Roca 168.

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino cuenta con shows artísticos y una amplia oferta gastronómica

La Fiesta Nacional del Chocolate es ya una tradición de la ciudad cordobesa y ofrece actividades para toda la familia. Entre sus grandes estrellas se encuentra la Fondue de Chocolate en la que el público podrá sumergir frutas frescas para disfrutar el chocolate caliente.

El evento cuenta con diferentes stands gastronómicos para probar o adquirir desde chocolates en rama, bombones, trufas y hasta alfajores y tortas típicas. Además, durante los sábados y domingos hay espectáculos especiales de música con una grilla "centroeuropea", donde se suman danzas tradicionales de distintas colectividades, shows de magia y hasta obras de teatro infantil para los más chicos.

Qué otras cosas se pueden hacer en Villa General Belgrano

Además de disfrutar de la Fiesta Nacional del Chocolate en Villa General Belgrano se pueden realizar muchísimas actividades. El pueblo, ubicado en el Valle de Calamuchita, combina los mejores paisajes serranos, ríos cristalinos y una amplia oferta gastronómica.

Ya sea para experimentar aventuras como para tener días de máximo descanso, este destino es uno de los más llamativos de Córdoba. Entre las diferentes actividades que se pueden realizar se encuentran: