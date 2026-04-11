No es la edad, es el método: la revolución en el cuidado de la piel que llega a los consultorios argentinos

En un presente donde la longevidad se instaló como el nuevo paradigma de salud, el mundo de la estética está viviendo su propia metamorfosis. La vieja obsesión por "borrar el tiempo" está dando paso a una mirada mucho más profunda y científica: la construcción de una piel saludable a largo plazo. Ya no se trata de una intervención mágica ante el espejo, sino de entender que la salud cutánea es una carrera de fondo.

La cosmetología en Argentina ha dejado de ser un oficio de gabinete para consolidarse como una disciplina técnica con rigor clínico. Este salto cualitativo tiene un motor claro: la profesionalización académica. Con la reciente incorporación de licenciaturas y tecnicaturas universitarias, la figura de la cosmiatra se redefine dentro de un esquema de salud mucho más amplio, donde la prevención y la evidencia científica le ganan terreno a las promesas vacías del marketing cosmético.

Personalización: el fin de las recetas universales

La premisa que hoy guía a las expertas de vanguardia es disruptiva: la condición de la piel no está determinada por el DNI, sino por el método de cuidado y el acompañamiento profesional. En este escenario destaca el trabajo de Andrea S. Montes (@am.montesandrea), técnica universitaria en Cosmetología y Cosmiatría con más de 25 años de trayectoria. Montes, quien actualmente cursa su licenciatura, propone un abordaje que rompe con la solución estandarizada.

"El objetivo no es la intervención puntual, sino la construcción de resultados reales y duraderos a través de la educación de la piel", explican desde este nuevo enfoque.

El método de Montes se basa en protocolos que evolucionan según la respuesta de cada paciente. No hay dos pieles iguales, por lo tanto, no puede haber dos tratamientos idénticos. Aquí, la interdisciplinariedad es clave: el trabajo conjunto con dermatólogos y otros profesionales de la salud garantiza que cada paso sea seguro y responsable.

El paciente como protagonista

Un pilar fundamental de esta nueva era es la educación. Ya no alcanza con aplicar un producto; el paciente debe comprender sus procesos cutáneos. La elección informada de activos y la incorporación de hábitos diarios son lo que finalmente sostiene el equilibrio en el tiempo.

La cosmetología se posiciona así como un espacio de formación y acompañamiento. El eje se desplazó definitivamente: el foco ya no es intervenir sobre la piel, sino comprenderla y educarla para que su salud sea el reflejo de un método sólido, y no simplemente el azar de la genética o la edad.