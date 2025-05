Llega al país una esperada marca de Nueva York de indumentaria y moda urbana.

Una reconocida marca global de gorras y moda urbana redobla su apuesta por Argentina con nueva tienda online y planes de expansión. A pesar de la crisis económica, esta marca internacional apuesta por expandirse en el país. Así, comienza una nueva etapa para la firma en el país, impulsada por una estrategia integral que incluye presencia digital, desarrollo de marca y apertura de nuevos puntos de venta físicos.

Se trata de New Era, que relanza su operación en el país con una plataforma de eCommerce propia, de la mano de Grupo Caffaro, y proyecta una expansión sostenida en el mercado local. Este lanzamiento representa el comienzo de una nueva fase para la marca en Argentina, impulsada por una estrategia completa que abarca el fortalecimiento digital, el posicionamiento de la marca y la expansión con nuevas tiendas físicas.

El lanzamiento del comercio electrónico de New Era en Argentina responde al crecimiento constante del canal digital en el país y a la relación que el público local mantiene con el mundo del streetwear. A partir de ahora, los consumidores van a poder acceder a los modelos más emblemáticos de la marca, como las gorras 59FIFTY, 9FORTY y truckers, además de nuevas colecciones, productos exclusivos y envíos a nivel nacional.

Este nuevo capítulo de New Era en Argentina se lleva a cabo en colaboración con Grupo Caffaro, que desde 2025 se encarga de la distribución oficial de la marca en el país. Grupo Caffaro, con una extensa trayectoria en el desarrollo de marcas internacionales, lidera un ambicioso plan para posicionar a New Era al nivel de grandes referentes como Nike, Adidas y Puma en el ámbito de la moda urbana.

“La tienda online representa el primer paso de una estrategia que contempla crecimiento digital, mayor presencia en locales físicos, y un fortalecimiento del vínculo con los consumidores argentinos”, señalaron desde New Era Argentina. El sitio de eCommerce ofrece opciones de pago en cuotas sin interés, envíos a todo el país y una selección de productos cuidadosamente adaptada al mercado local. Además, se incorporarán lanzamientos exclusivos, colecciones de temporada y futuras acciones con personalidades del deporte, la música y la cultura urbana del país.

“Sabemos que el consumidor argentino es exigente, valora la autenticidad y busca marcas con una identidad clara. Con este relanzamiento, queremos que New Era vuelva a ser protagonista en las calles, en la cultura y en el día a día de quienes eligen expresarse a través de lo que usan”, destacaron desde New Era Argentina.

Caffaro Hnos, una empresa argentina fundada en 1955 y líder en el mercado de juguetes, es responsable de la fabricación, importación, exportación y distribución de productos. Desde 2025, se convirtió en el distribuidor oficial de las gorras New Era en Argentina, con el objetivo de fortalecer la presencia de la marca en el país y potenciar su crecimiento en un contexto de expansión de la cultura urbana. Las gorras New Era han pasado a ser un elemento esencial de la moda urbana, conquistando no solo a deportistas, sino también a artistas y referentes de la música.

La historia de New Era comenzó con Ehrhardt Koch, un inmigrante alemán que revolucionó la industria del sombrero. Lo que inició como una fábrica de gorras en Buffalo, Nueva York, pronto se convirtió en el principal proveedor de gorras de béisbol para la MLB. Con el tiempo, la marca amplió su presencia en ligas como la NBA y la NFL, consolidándose como la gorra oficial de los equipos más destacados del mundo.

Las botas que van a estar en tendencia este invierno 2025: biker boots

Con respecto a las botas, también van a estar en tendencia esta temporada invernal. Las botas texanas ya no serán protagonistas este invierno 2025, y en vez de eso, otro modelo de botas que ya se está viendo en redes sociales como Pinterest va a ocupar el lugar del podio. Como todas las temporadas, las modas cambian constantemente y llegan nuevas prendas, calzados y accesorios que se ponen en tendencia. En este caso, se trata de unas botas que seguramente ya viste en las redes.

Se trata de las biker boots, conocidas en castellano como botas de motociclista, debido a sus orígenes vinculados al motociclismo. Esto tiene que ver con la estética Motomami impuesta por la cantante Rosalía, que se vio tanto en pasarelas como en el street style. Al día de hoy, las calles de Europa y Estados Unidos están llenas de mujeres usándolas.

Lo particular de estas botas es que, además de ser de caña alta, tienen varias hebillas de metal a los costados. Además, son muy cómodas ya que no tienen taco. Algunos modelos vienen con un taco de 2 cm, mientras que otras apuestan por un taco apenas más alto, que no deja de ser cuadrado y muy cómodo para caminar. Se pueden usar tanto con pantalones como con polleras, shorts y vestidos.

Además, muchas las están usando con medias bucaneras altas hasta debajo de la rodilla. Pueden venir en negro o en marrón. Algunos modelos son lisos, mientras que otros son un poco más desgastados. Con respecto a la punta, suelen ser de punta cuadrada con bordes redondeados, un detalle que está en tendencia actualmente.