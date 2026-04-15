Estudiar, viajar y empezar de nuevo: cómo es el fenómeno de los argentinos +50

Pablo Del Río, ingeniero en telecomunicaciones de 58 años, tenía una cuenta pendiente: mejorar su inglés. Durante años lo postergó, hasta que decidió que era el momento. Viajó, estudió y, al recibir su diploma, sintió que había cumplido algo importante. No solo para él: quería esa foto para mostrársela a sus hijos, para demostrarles que “aún a esta edad, se puede mejorar y progresar”.

La historia de Pablo no es un caso aislado. Cada vez más argentinos de la llamada Generación Silver (mayores de 50) están eligiendo cruzar el charco para aprender un idioma. No se trata solo de clases. Es una experiencia que combina aprendizaje, bienestar y desarrollo personal en una etapa de la vida que ya no se percibe como un cierre, sino como una expansión.

El fenómeno en números

Desde Education First (EF) , compañía global especializada en programas educativos en el exterior, aseguran que la tendencia crece de manera sostenida. “Actualmente duplicamos el volumen de consultas que teníamos hace unos años, en gran parte impulsado por la recomendación de personas que ya vivieron la experiencia”, explicaron.

Detrás del fenómeno hay un cambio cultural más profundo: la búsqueda de experiencias significativas en una generación que creció postergando proyectos personales y que ahora encuentra el momento de hacerlos realidad.

“El primer paso para volver a la vida”

María Isabel Armando tiene 70 años. Tras la pérdida de su pareja, encontró en esta experiencia una forma de volver a empezar. La decisión de viajar fue, dice, un punto de inflexión. “Fue el primer paso para volver a la vida”, asegura.

Durante su estadía en Malta, el aprendizaje del idioma quedó entrelazado con algo más amplio. Compartir clases y rutinas con personas de distintos países le generó una sensación que hacía tiempo no experimentaba: bienestar. “Después de convivir con culturas diversas uno empieza a sentirse parte de algo más grande, como un verdadero ciudadano del mundo”, afirma.

Los beneficios (que van más allá del idioma)

Diversas investigaciones coinciden: estudiar un idioma en etapas adultas estimula nuevas conexiones neuronales, mantiene la mente activa y refuerza la confianza personal. A eso se suma el impacto emocional de adaptarse a un nuevo entorno y superar barreras. También hay un componente físico, asociado al movimiento de las actividades culturales.

Pero, sobre todo, se trata de animarse.

Carlos Enrique Bellisio, de 68 años, lleva más de 40 realizando campañas en la Antártida. Su freno no era la experiencia ni la curiosidad, sino la idea de viajar solo y la barrera del idioma. Cuando surgió la posibilidad de viajar a Europa, el interés fue inmediato. “Nunca había estado allí. La motivación ya no pasaba por el idioma, sino por recorrer, conocer y ver de cerca esos lugares que hasta entonces solo había visto en películas”, cuenta.

Un punto de inflexión laboral y personal

Natalia Gatica, especialista del programa 50+ de EF Argentina, vivió esa transformación en primera persona. En un momento de cambio personal y profesional, decidió viajar y encontró algo más que una experiencia educativa. “Me dio perspectiva y me permitió tomar decisiones con mayor claridad”, explica.

Con el correr de los días, el idioma dejó de ser una barrera. “Poder ser uno mismo en otro idioma es algo increíble”, resume. El impacto fue también concreto: la experiencia abrió un nuevo camino laboral, que hoy la encuentra acompañando a otras personas en ese mismo proceso.

“El mundo se había achicado”

Con una población cada vez más activa, más longeva y con interés en el aprendizaje continuo, todo indica que la Generación Silver seguirá expandiéndose en este tipo de experiencias.

Para quienes ya lo vivieron, hay una idea que se repite. Pablo lo sintetiza con una imagen simple pero contundente: después del viaje, sintió que “el mundo se había achicado” .