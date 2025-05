Cocina cápsula: la nueva tendencia para ahorrar dinero con tus utensilios de cocina.

La cocina cápsula es una nueva tendencia que surgió este 2025, a partir de la fuerte necesidad de las personas en ahorrar en utensilios de cocina. En medio de la crisis económica, cada vez son más las personas que buscan abaratar los costos a la hora de equipar su cocina. Ya sea que recién te estés mudando solo o que tengas que inviertir mucha plata en nuevos utensilios, estos tips de ahorro pueden ayudarte mucho.

Aunque no lo creas, los gastos hormiga son los que más perjudican el bolsillo. Quizás gastaste una gran cantidad de dinero cuando fuiste a un bazar a comprar cubiertos, pero al ser un gasto pequeño, lo pasaste por alto. Por otro lado, otros utensilios, como ollas, cacerolas, sartenes o secaplatos, son mucho más caros y no todas las personas están en condiciones de gastar grandes sumas de dinero en ellos.

Es por esto que armar tu cocina cápsula te puede ahorrar varios pesos. Se trata de aplicar una mentalidad minimalista para tener solamente lo justo y necesario. Además, la ventaja de esto es que tu cocina va a estar mucho más ordenada, y de paso, vas a estar colaborando con el medioambiente, ya que no vas a gastar dinero en cosas que no necesitás. A continuación, el paso a paso para armar tu cocina cápsula.

Cómo armar mi cocina cápsula para ahorrar dinero

Paso 1: limpieza y lista

Deshacete de los utensilios de cocina que tengas y no uses. Puede ser un cuchillo que no corta, duplicados, moldes que usaste una vez y están juntando polvo, entre otras cosas. La tendencia de la cocina cápsula propone algo muy simple: tener solo lo justo y necesario, y con eso, ahorrar miles de pesos en compras innecesarias. Hacé una lista de todo lo que es indispensable y te falta comprar.

Paso 2: compras inteligentes

Controlá tus impulsos a la hora de hacer compras innecesarias para tu cocina, por más ofertas que encuentres. Cuando veas algo que te gusta, pensá: ¿realmente lo necesitás? ¿Es funcional? ¿Creés que vas a usarlo todos los días? Si la respuesta es no, no lo compres. En vez de eso, ahorrá e invertí en productos de calidad que sepas que vas a usar.

Paso 3: investigación de mercado y compra

Investigá lugares que vendan utensilios de calidad, que sepas que te van a durar. Aunque pueden ser un poco más caros, vas a estar invirtiendo en un producto que te va a durar muchísimos años. Esto aplica sobre todo para juegos de ollas y sartenes. Las más recomendadas son las de acero inonxidable, pero hay muchos otros materiales disponibles que también son buenos.

Ejemplo de cocina cápsula

1 set de cubiertos

6 platos

6 vasos

Set de espumaderas y cucharones

1 cuchillo de chef de buena calidad

1 sartén antiadherente

1 olla grande

2 tabla de cortar (una para verduras y otra para carnes)

1 bol resistente

1 batidora/licuadora/multiprocesadora

1 secaplatos

2 repasadores

1 agarradera para horno

