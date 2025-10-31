Zulma Lobato apareció y preocupa su salud: "La trasladaron en ambulancia"

Zulma Lobato apareció luego de que su representante denunciara que la sacaron a la fuerza de su casa.

Zulma Lobato apareció esta tarde luego de que su representante, Lautaro Reyes, denunciara que presuntas autoridades policiales habrían sacado a su representada de su casa por la fuerza, con el objetivo de internarla. Las actualizaciones sobre el estado de salud de la querida figura de televisión que recientemente brindó una entrevista exclusiva con El Destape.

"Zulma estaba en el hospital de Vicente López. La sacaron por la fuerza bajo la caratula Protección de personas", sostuvo Reyes, quien representa a Zulma Lobato, en diálogo con El Destape. Más temprano, había denunciado que presuntas autoridades policiales habrían sacado a su representada de su casa por la fuerza, con el objetivo de internarla y alegó que había perdido el contacto con ella por varias horas.

Por su parte, la versión oficial de la Policía bonaerense indica que no se tienen registros de ningún operativo realizado en la casa de Zulma, ni tampoco de su detención.

Sobre el estado de salud en el que habrían encontrado a Zulma Lobato, Reyes sostuvo: "Dicen que estaba deshidratada y desnutrida". Asimismo, remarcó que fue devuelta a su domicilio y que, recientemente, "la trasladaron en ambulancia".

Reyes confirmó luego que los presuntos médicos no quisieron hablar con él, por lo que llamó al 911 para solicitar refuerzos con el objetivo de ayudar a Lobato. El representante comentó al respecto: "Supuestamente el 911 va a las 4 de la mañana y la supuesta ambulancia estuvo cinco horas en la casa de Zulma".

La situación de Zulma Lobato

En una reciente entrevista con este portal, Zulma Lobato había realizado declaraciones relacionadas a su delicado estado económico. Al ser consultada por su situación, la actriz dijo: "Estoy al borde del desalojo. La abogada que está haciendo el trámite me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita Caniche Toy, que tiene 12 años y a la que quiero como mi hija, y estoy muy triste".

"No es solamente pagar el alquiler: es la luz, el gas, el agua, viene todo carísimo. Yo sola no puedo", agregó. "Ahora el dueño de donde estoy quiere cobrarme $400.000 y yo cobro $358.000. Y tengo $35.000 fijos de gastos en impuestos. Es imposible", explicó.