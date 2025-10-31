El representante de Zulma Lobato denuncia que la sacaron a la fuerza de su casa y no supo de ella por horas: "Apareció en un hospital"

En diálogo con El Destape, el representante de Zulma Lobato, Lautaro Reyes, denunció que presuntas autoridades policiales habrían sacado a su representada de su casa por la fuerza, con el objetivo de internarla. Al mismo tiempo, Reyes alegó que perdió el contacto con Lobato por horas hasta que, posteriormente, "apareció en un hospital". Por su parte, la versión oficial de la Policía bonaerense indica que no se tienen registros de ningún operativo realizado en la casa de Zulma, ni tampoco de su detención.

Mientras tanto, el representante de Lobato relató cómo atravesó la situación, sobre la cual relató: "Me llamó desesperada pidiéndome ayuda, diciéndome que había una ambulancia en la casa, que la querían internar por la fuerza". Reyes comentó que le sugirió a su clienta permanecer en su casa, ya que, sin una orden de un juez y una orden de allanamiento no la podrían sacar de su casa, a lo que Zulma habría respondido "obvio que no".

"Ella conmigo habló lo más bien, estaba ubicada en tiempo y en espacio", expresó Reyes, quien también comentó que no tiene todas las grabaciones de lo hablado con Lobato.

Reyes confirmó luego que "los presuntos médicos"no quisieron hablar con él, por lo que llamó al 911 para solicitar refuerzos con el objetivo de ayudar a Lobato, el representante comentó al respecto: "Supuestamente el 911 va a las 4 de la mañana y la supuesta ambulancia estuvo cinco horas en la casa de Zulma".

Por último, Reyes comentó cuál fue la última comunicación que logró tener con Zulma, luego de estar un día entero sin poder contactarla: "Desde ayer hasta hoy no tuve comunicación con Zulma. Ahora recién me pudo atender no sabe dónde está. La sacaron seis tipos vestidos de policía por la fuerza, la empastillaron, la metieron de prepo en esa ambulancia y no tengo ni idea de dónde está Zulma".

La situación de Zulma Lobato

Recientemente y en diálogo con este medio, Zulma Lobato había realizado declaraciones relacionadas a su delicado estado económico.

Al ser entrevistada y consultada por su situación económica, la actriz dijo: "Estoy al borde del desalojo. La abogada que está haciendo el trámite me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita caniche toy, que tiene 12 años y a la que quiero como mi hija, y estoy muy triste".

"No es solamente pagar el alquiler: es la luz, el gas, el agua, viene todo carísimo. Yo sola no puedo", agregó Lobato, quien también explicó: "Ahora el dueño de donde estoy quiere cobrarme $400.000 y yo cobro $358.000. Y tengo $35.000 fijos de gastos en impuestos. Es imposible".