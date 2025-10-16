Agustina Peñalva denunció por acoso a Walter Graziano.

La periodista Agustina Peñalva, conocida por su labor en C5N, realizó un desesperado descargo en vivo en el que denunció haber sido víctima de acoso y persecución por parte del economista Walter Graziano. Conmovida hasta las lágrimas, relató cómo desde hace dos meses vive una situación angustiante que alteró por completo su vida cotidiana.

“Desde principios de agosto, una persona llamada Walter Graziano me viene acosando. Primero por redes sociales, con más de 20 o 30 mensajes por día, hasta que me dijo que estaba esperando el momento para encontrarme a solas. Ahí lo bloqueé, pero se empezó a abrir otras cuentas”, contó Peñalva en su programa.

La periodista explicó que el hostigamiento comenzó en el plano virtual, pero luego se trasladó a la vida real. El primer encuentro fue el 24 de agosto, cuando Graziano se presentó en un restaurante donde ella estaba con amigas. “No sentí alarma en ese momento, pero después me di cuenta de que era el mismo hombre que me escribía. Incluso llegó a contactar a personas de mi entorno para ofrecer regalos o preguntar por mí”, explicó.

A partir de ese episodio, Peñalva radicó tres denuncias en distintas comisarías y recibió un botón antipánico. Sin embargo, la situación no se detuvo. “Lamentablemente este hombre sabe dónde vivo, dónde trabajo, a qué gimnasio voy. Me persigue y se ocupa de hacérmelo saber”, denunció, visiblemente afectada.

“Yo no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Estoy presa. Tengo que mirar para todos lados. No quiero que me pase nada. Solo quiero recuperar mi vida, volver a trabajar tranquila, salir a la calle sin miedo”, dijo, al borde del llanto.

Agustina Peñalva rompió en llanto al hacer público el acoso que vive por parte de Walter Graziano.

También hizo un pedido directo a la Justicia: “¿Qué están esperando? ¿Que me encuentren en una bolsa? Agilicen las causas. El acoso también es violencia de género. No puede ser que las víctimas tengamos que escondernos mientras los agresores caminan libres”.

Antes de cerrar su descargo, Peñalva se dirigió directamente al economista: “Te tengo miedo. No te conozco, no quiero nada de vos. Por favor, dejame tranquila. Si no estás bien, hacete atender. Pero no me molestes más. No quiero tus regalos ni tus flores, quiero poder vivir en paz”.

Quién es Walter Graziano, el economista que fue denunciado por Agustina Peñalva

Walter Graziano, de 65 años, es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Fue funcionario técnico del Banco Central durante la década del 80, profesor universitario y autor de varios libros sobre política económica, entre ellos Las siete plagas de la Argentina y La verdad oculta de la Argentina.

En 1997 recibió el Premio Konex en la categoría Análisis Económico y, durante años, participó como columnista en distintos medios, donde analizaba la coyuntura financiera del país. Tras la denuncia de Peñalva, cerró su cuenta de Instagram y evitó hacer declaraciones públicas. La periodista afirmó que el economista ya fue denunciado por acoso por otras mujeres y que su exesposa también lo había señalado por comportamientos violentos.