El Gato Sylvestre contó que le "gustaría" ser candidato.

Una figura del canal de televisión C5N contó que le ofrecieron ser candidato "de los espacios más insólitos". Qué dijo en La Charlita, que sale por el canal de YouTube de El Destape.

Se trata del periodista Gustavo "Gato" Sylvestre, quien contó que en un futuro le "gustaría" jubilarse, pero, "lamentablemente, no alcanza la jubilación y menos el sueldo de periodista".

"Política creo que es lo que está pendiente", opinó. Cuando el periodista Jon Heguier le preguntó si es algo que le hubiese gustado hacer, sentenció: "Estoy a tiempo todavía, ¿por qué 'te hubiese gustado'?".

Además, reveló que "varias veces" le ofrecieron ser candidato para elecciones, aunque "de los espacios más insólitos". "Ni te podés imaginar", bromeó, aunque abrió la ventana: "En el futuro veremos. A mí me gustaría. Me gusta la política, sí".

Por qué rechazó las propuestas hasta ahora

En el adelanto de La Charlita, que se publicará completa el jueves por la noche, Sylvestre explicó por qué, hasta ahora, rechazó todas las propuestas para ser candidato que le hicieron. "Dije que no siempre. Porque la vocación mía es esta y yo creo que hoy soy útil en un medio y tener las convicciones que uno ha tenido siempre, que defendés, qué se yo. Me parece que este es mi lugar ahora", relató.