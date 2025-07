Shock por cómo los gatos eligen a su “persona favorita” en cada lugar, según la Inteligencia artificial

Si convivís con un gato, seguro te lo preguntaste: ¿por qué me elige a mí (o no)? Estos felinos, dueños de su independencia y misterio, son de las mascotas más populares, pero su afecto no es tan obvio como el de un perro. Ahora, la Inteligencia Artificial (IA) se metió de lleno en el comportamiento gatuno y nos tira la posta sobre qué factores influyen para que elijan a su "persona favorita". Y, agárrate, no siempre es quien les da de comer o les limpia la cajita.

El blog especializado en mascotas Rover confirma esto: cuando un gato te da esos golpes con la cabeza (apoyando o frotando su frente contra tu mano, brazo o pierna), no es casualidad. Es un claro signo de que busca cercanía y afecto, y lo hace porque se siente seguro contigo.

Según los análisis de la IA, el factor principal que define la preferencia de un gato es muy simple: prefieren a quienes les permiten acercarse primero. Esto no es menor. Los michis tienden a confiar en las personas que:

No los obligan a interactuar: Respetan su ritmo y no los invaden.

Respetan su ritmo y no los invaden. Respetan su espacio: Entienden que necesitan sus momentos de soledad.

Entienden que necesitan sus momentos de soledad. Saben interpretar su lenguaje corporal: Captan las señales de cuándo quieren mimos y cuándo no.

ChatGPT aclaró que los gatos no siempre eligen a quien más los alimenta o limpia su arenero. Su conexión es mucho más emocional. Si una persona está más relajada, no los presiona y genera interacciones positivas a su ritmo, puede ganarse su preferencia, incluso si no es su cuidador principal.

El "factor olfato", la energía y otros secretos para conquistar a un gato, según la IA

La Inteligencia artificial también subraya que la biología juega un rol fundamental en esta conexión.

El olfato es clave: Cada persona tiene un olor único, y los gatos lo utilizan para identificar con quién se sienten más cómodos. Sus glándulas odoríferas, repartidas por todo su cuerpo, son como su "marca personal". Cuando un gato se frota contra vos (con sus mejillas, patas o cola), no solo busca cariño: está creando un perfil olfativo compartido. Es una especie de "firma" que ayuda a fortalecer ese vínculo especial.

La IA identificó varios puntos clave que suman a la hora de que un gato te elija como su favorito.

La vibra importa: Además del olfato, los gatos son unos capos para percibir la energía de las personas. Suelen preferir a aquellos que son calmados, estables y transmiten tranquilidad. El estrés o los movimientos bruscos no van con ellos.

Más allá del respeto por su espacio y el factor biológico, la IA identifica otros puntos clave que suman a la hora de que un gato te elija como su favorito:

Consistencia y rutina: A los gatos les encantan las rutinas. Se sienten más seguros con personas que son predecibles en su comportamiento. Si siempre los tratás con suavidad, les das de comer a la misma hora y evitás los movimientos repentinos, tenés muchísimas chances de ganarte su confianza.

A los gatos les encantan las rutinas. Se sienten más seguros con personas que son predecibles en su comportamiento. Si siempre los tratás con suavidad, les das de comer a la misma hora y evitás los movimientos repentinos, tenés muchísimas chances de ganarte su confianza. Asociación positiva: Son animales que recuerdan quién les da cosas buenas. Si constantemente les ofrecés comida, caricias, juegos divertidos o un lugar cómodo para dormir, te van a asociar con experiencias gratificantes.