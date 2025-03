¿Cuál es el gesto que permite saber si un gato es feliz o no en el hogar?

Cómo saber si un gato está feliz en el hogar

El comportamiento de los animales en el día a día permite descubrir cómo desarrollan su vida desde que se encuentran en compañía de las personas. En los gatos esto queda expresado por medio de un gesto bastante particular y que es muy fácil de observar. Uno que puede provocar sonrisas.

Después de adoptar una mascota, ya sea que estuvo en un refugio o en la calle, hay una serie de cuidados que se deben aplicar para que comience a desarrollar un lazo de confianza. No solo alcanza con darle un plato de comida, sino que son varios los tratos que necesita para que comprenda que no se encuentra en peligro.

"Así se ve una gatita que ya fue feral, pero que sabe que ahora no le van a hacer daño si se pone con la pancita para arriba a tomar el sol", expresó HistGatunas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La posición de la felina es bastante particular, debido a que se encuentra boca arriba exponiendo su pecho mientras está descansando bajo los rayos solares. Descansar descubriendo sus partes más sensibles es una señal de que se siente segura en este espacio.

"Dormir con el abdomen hacia arriba, con los órganos vitales expuestos, indica que el gato se siente seguro y confiado", expresan desde Antrozoología. Además, señalan que no hay que temer cuando veamos al felino acostado de una manera que nos parezca incómoda, debido a que disponen de una flexibilidad tal que les permite adaptarse a varios entornos.

¿Por qué los gatos realizan arañones?

Muchas veces, los comportamientos de los gatos generan dudas en las personas. En especial cuando observan que van arañando distinto sectores de la casa. Si bien es una práctica bastante molesta porque pueden dañar paredes, muebles y demás objetos que se encuentren por el camino, se trata de una necesidad que deben satisfacer.

De esto se desprenden tres posibles explicaciones. Una es que los gatos buscan dejar a sus garras como nuevas. Necesitan afilarlas porque es algo que tienen incorporado en su esencia, ya sea para protegerse ante cualquier peligro que se les presente u obtener un mejor agarre cuando se trepan a lugares de altura. Por otro lado, la acción de afilar sus uñas también obedece a una cuestión higiénica, ya que permite remover las capas muertas.

Otro de los motivos por los cuales se puede ver a los gatos arañando cosas es para dejar asentado que se encuentran en ese territorio y les pertenece. Así como los perros orinan, otros animales pueden recurrir a diferentes vías para informar que están presentes en dicha zona. Ya sea para avisarle a otros o saber orientarse en caso de estar perdidos.