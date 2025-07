Asombro por el truco para identificar a una “persona mala” en 5 minutos, según la Inteligencia artificial

Cuando no te escuchan ni a palos: ¿Notás que te cuenta algo y después no se acuerda lo que le dijiste hace cinco minutos? ¿Te responde con generalidades o desvía la charla rápidamente hacia su persona? La falta de escucha activa demuestra un desinterés genuino. Si no te escuchan, es probable que haya frialdad emocional o que solo les interese sacarte algo.