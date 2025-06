La IA apuntó que son manifestaciones que delatan una falta de empatía y habilidades para convivir en sociedad.

La manera en que nos expresamos dice mucho sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. En este contexto, la Inteligencia artificial resaltó cinco frases que habitualmente utilizan las personas con una educación deficiente. Estas expresiones no solo muestran una falta de formación académica, sino que también evidencian una carencia de empatía y habilidades sociales.

Por ejemplo, la frase “Yo soy así, si no te gusta, te vas” aparece con bastante frecuencia en estas personas. Aunque la pueden usar como un símbolo de autenticidad, en realidad revela una falta de autocrítica y una rigidez que les impide adaptarse a diferentes situaciones. El uso de esta frase a menudo indica que evitan asumir responsabilidad por sus acciones y no están dispuestos a mejorar.

Otra expresión común es “A mí nadie me manda”. A primera vista, parece una declaración de independencia, pero realmente refleja una incapacidad para seguir normas o para colaborar con otros. Esta actitud rebelde, carente de argumentos sólidos, puede ser un mecanismo de defensa para proteger su autoestima.

Asimismo, se escucha frecuentemente “¿Y vos quién sos para decirme eso?”, en respuesta a cualquier crítica. Esta contestación no solo descarta la opinión ajena, sino que bloquea el aprendizaje y el crecimiento personal. En lugar de reflexionar sobre la crítica, estas personas tienden a descalificar a quien se atreve a opinar.

En cuanto a la frase “A mí no me interesa lo que piense la gente”, este desprecio por las opiniones ajenas es un signo de desconexión emocional. En vez de mostrar fortaleza, esta actitud evidencia una falta de empatía y una manera de evitar la responsabilidad social.

Finalmente, el clásico “Eso es para los que estudiaron” es una frase que destila resentimiento y denota una visión muy limitada del mundo. Suelen utilizarla para justificar la falta de esfuerzo y para descalificar el éxito ajeno, atribuyéndolo a privilegios en vez de reconocer sus propias capacidades.

La curiosa costumbre de las personas menos inteligentes, según la IA

La inteligencia humana es una mezcla complicada de factores, que van desde la genética hasta el entorno y la conducta. Un reciente estudio realizado con IA sacó a la luz un patrón que se repitió en personas con menor rendimiento intelectual: "Evitar desafíos intelectuales y resistirse al aprendizaje continuo". Este hallazgo sugirió que cuando se escaparon de situaciones que requieren esfuerzo mental, limitaron su desarrollo.

La psicóloga Carol Dweck, en su libro "Mindset: The New Psychology of Success", comentó que las personas con lo que se conoce como "mentalidad fija" creen que la inteligencia es algo fijo y no mutable. Esto provocó un miedo al fracaso que las llevó a evitar desafíos, lo que a su vez frenó su crecimiento intelectual.

Por otro lado, también se destacó el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que David Dunning y Justin Kruger describieron en 1999. Este efecto mostró que las personas con habilidades limitadas suelen sobreestimar sus propias competencias. Así, quienes tuvieron bajo desempeño en áreas como lógica o gramática pensaron que eran mejores de lo que realmente son.

La IA también identificó otros hábitos que suelen encontrarse en aquellos con una inteligencia más baja: "multitarea constante, falta de curiosidad, procrastinación frecuente y consumo excesivo de azúcar". Todo esto contribuyó a una menor capacidad para aprender y desarrollarse.