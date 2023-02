Paro por el tiroteo en Retiro: no habrá línea C en todo el día

Delegados de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunciaron que la línea que conecta Retiro con Constitución no funcionará en todo el día.

Delegados de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunciaron que la línea C de subte, que conecta Retiro con Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, no funcionará en todo el día. Esta mañana, una mujer policía falleció luego de haber sido baleada tras un altercado con un pasajero del que todavía no se conocen los detalles. Maribel Salazar había sido trasladada al Hospital Churruca, con un tiro en el pecho y otro que le rozó el cuello, pero murió en el quirófano durante una cirugía.

"Estamos acá, lamentablemente, por la comunicación que tuvimos por parte del cuerpo de delegados, que nos dicen que tenemos un compañero herido con arma de fuego. Está estable", dijo ante la prensa Javier Giménez, quien se presentó como representante de la UTA. Giménez contó ante las cámaras que "hace rato" denuncian los diferentes hechos de inseguridad en el subte. "Hemos tenido diferentes reuniones y dicen que lo van a tratar de solucionar, pero sabemos cómo es", remarcó.

Valeria Luis, delegada de la línea D, se manifestó en la misma línea: "Hace tiempo venimos reclamando a las autoridades el tema de la seguridad. Evidenciamos que pasa más de lo habitual y realmente estamos cansados de tener audiencias sin llegar a una solución inmediata", reclamó sobre los encuentros que aseguró mantuvieron con Emova, prestataria del servicio de subtes.

"Los trabajadores de Emova pedimos seguridad porque esto pasa a diario, porque somos apuñalados, nos pegan, y no tenemos respuesta. Aprovechamos que están ustedes para que en carácter de urgencia nos puedan dar una reunión", enfatizó.

A su turno, el delegado de UTA de la línea C, Jorge Luis Borges, confirmó ante los medios que ese servicio de subte no funcionará en lo que sigue del día: "No habrá línea C en todo el día", confirmó al ser consultado por las medidas tomadas por el gremio. Según informaron, están en asamblea permanente, en donde verán cuáles son los próximos paso: "Estamos viendo cómo vamos a seguir con el tema, porque venimos de muchas audiencia y nunca tuvimos respuesta. Estamos viendo si se acopla el resto de las líneas", indicaron.

Por el momento, no hubo pronunciamiento al respecto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que sí manifestaron más temprano su preocupación por la "situación de exposición e inseguridad" a la que dicen estar expuestos en su lugar de trabajo. "Mientras el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, afirma que CABA es la ciudad más segura de la Latinoamérica, nos enfrentamos a estas situaciones en nuestro ámbito de trabajo", expusieron en un comunicado.

En circunstancias que aún no se esclarecieron, un pasajero de 30 años habría mantenido una discusión y posterior altercado con un trabajador del subte, a raíz de lo cual se acercó la oficial, identificada como Analía Salazar (35), perteneciente a la División Línea C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad. Se informó que el detenido tiene antecedentes penales por violencia de género del 2021 y por resistencia a la autoridad de 2020.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que el hombre se trenzó en lucha, forcejeó y le logró quitar a Salazar su pistola 9 milímetros reglamentaria, con la que comenzó a efectuar una serie de disparos. La mujer policía fue alcanzada por dos de dos disparos, uno que le impactó en el pecho y otro que le produjo un roce en la zona del cuello. La oficial había sido trasladada de urgencia y en helicóptero al Hospital Churruca donde se la intentó intervenir rápidamente, aunque murió en el quirófano.